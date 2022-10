Furiosos y sin conclusiones, así salieron los taxistas del encuentro con Gustavo Petro

Muy molestos, sin soluciones ni conclusiones, salieron los diferentes representantes de los gremios de taxistas de la reunión que sostuvieron con el presidente de Colombia, Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En términos generales, los taxistas se mostraron divididos en torno a las conclusiones de la reunión. Algunos destacaron la disposición del presidente Petro frente al encuentro, y otros aseguraron que el mandatario demostró desconocimiento frente al pliego de peticiones que tiene el gremio.

“Nosotros queríamos de parte del gobierno que se llegara hoy a conclusiones claras frente a la ilegalidad, frente al tema de la seguridad social de los conductores del taxi amarillo a nivel nacional y el tema de las plataformas, esas eran las conclusiones a las que veníamos a escuchar, desafortunadamente no salieron conclusiones claras”, afirmó el taxista Wilson Horta, proveniente de Neiva.

La principal molestia de los conductores se evidenció en el servicio que pueden seguir prestando los conductores de plataformas irregulares, para que ellos también paguen los mismos impuestos que sí tienen que cumplir los taxistas.

“Esta reunión no sirvió absolutamente para nada. Aquí tenemos que decir las cosas claras. Tuvo ocho días para el pliego de peticiones que le dejamos y él no tenía ni idea, ninguna razón concreta, no venimos a dar vueltas, que sea un Presidente serio, nosotros como gremio nos vamos a preparar todos para hacer una hora cero nacional. Que el presidente se comprometa a acabar la ilegalidad”, afirmó Juan Carlos Bastos, de Norte de Santander.

Y reiteró Sánchez: “La ilegalidad nos tiene pobres a las regiones, nos tiene acabados, estamos aguantando hambre y él no se preocupa”.Los conductores informaron que se reunirán este mismo miércoles después de las 02:00 p.m. para tomar decisiones frente a lo hablado en la reunión, existe una alta posibilidad de que los taxistas se vayan a un paro.

“El presidente no va a permitir que se vaya a sacar el dinero que está empobreciendo a los taxistas del país, dijo que iba a haber una transición energética, para que los taxistas migremos a energías limpias. El problema acá es que ya no tenemos que hablar de legalización de plataformas tecnológicas, el Congreso ya las legalizó”, afirmó Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis.

Algunos conductores manifestaron su intención de seguir en el diálogo con el Gobierno, esto por medio de mesas técnicas que priorizarán tres temas principales: los combustibles, la seguridad social, y la ilegalidad de las plataformas.

“El presidente ha conformado tres mesas entre el gremio y el Gobierno, la primera mesa es del alza de la gasolina y sobre los vehículos de energías limpias. La segunda mesa es de la seguridad social porque a los taxistas no se les está cumpliendo y el Gobierno tampoco lo ha hecho y la tercera es de las plataformas”, expresó el conductor Jhon Jairo Peñuela.