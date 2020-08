“El almirante Evelio Ramírez Gáfaro por razones personales que las he entendido me ha manifestado su deseo de retirarse del servicio activo, yo le he aceptado (el retiro) por las circunstancias que me ha expresado”, señaló el mandatario.

Duque agradeció a Ramírez Gáfaro su servicio en la Armada Nacional y aseguró que el país siempre lo recordará con gratitud.

De esta manera, según Duque, el contraalmirante Gabriel Pérez es uno de los hombres más destacados de la Armada Nacional, quien se ha destacado en múltiples posiciones tales como comandante de la Fuerza Naval del Caribe, comandante de la Fuerza Naval del Oriente , segundo y primer comandante del Buque Escuela Gloria y se ha desempeñado como jefe de operaciones navales.

“Quiero presentarle un agradecimiento a usted y a todo su equipo de trabajo por haberme seleccionado para comandar la Armada Nacional , reiterándole el compromiso y la entrega y el sacrificio permanente de parte mía y de nuestros hombres de la Armada Nacional al servicio del país como lo he venido haciendo en los últimos años de mi carrera”, señaló Pérez.