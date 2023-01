$!Galería: así inició el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto

El carnaval se extiende del 2 al 7 de enero, aunque el pueblo pastuso se preparó para una de las fiestas más importantes del país, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, durante los días previos con una agenda que arrancó el 28 de diciembre.

"Nosotros no tenemos 31 de diciembre, tenemos 32, 33, 34, 35 y 36 de diciembre", bromea el que este año asumirá el papel de "Pericles Carnaval", Diego Chaves, para relatar que en su ciudad no comienza el año hasta que no inicia la festividad.

Este rol que Chaves desempeñará por primera vez consiste en darle la bienvenida a foráneos y a "venideros" (locales que se fueron de la ciudad) que esperan, con oídos atentos, escuchar la historia de este carnaval que tiene su génesis en el siglo XVI.