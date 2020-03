Gerente de hospital usó una ambulancia como transporte particular y se accidentó

El reporte oficial de la Secretaría de Movilidad de Medellín detalló que el accidente ocurrió pasadas las 10:30 de la mañana en la carrera 57 con calle 36, barrio Perpetuo Socorro. Producto del accidente un motociclista, identificado como Anselmo Giraldo (69 años) sufrió lesiones delicadas en uno de los pies, el omoplato y se fracturó tres costillas.

Versiones de testigos indican que, en el momento del accidente, la ambulancia se movilizaba con las sirenas encendidas pese a que no llevaba paciente ni equipo de paramédicos a bordo. Quien sí iba dentro del vehículo era la gerente del hospital de Amagá: Claudia Patricia Marín Alzate.

Lea también: Video: Denuncian “mafia de ambulancias” en Bucaramanga.

El diario El Colombiano se comunicó con la funcionaria, quien declaró que por protocolos toda la información del caso la daría la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, sin embargo minutos después se comunicó de nuevo con personal del diario y reconoció su error:

“A veces por la falta de recursos y por no generarle un gasto adicional al hospital pasan esas cosas. Muchos utilizan los vehículos (ambulancias) para transportar suministros y cometí el error de decirle que me llevara desde Caldas hasta Medellín. Sé que me equivoqué y yo misma fui a La Alpujarra a hacer el reporte de lo que pasó”, dijo Claudia Patricia Marín Alzate en diálogo con EL COLOMBIANO.

La Seccional de Salud de Antioquia compartió un comunicado en la tarde de este miércoles donde calificó el hecho como una falta grave y pidió respeto en el uso de las ambulancias solo para el traslado de personas en riesgo vital o cuya condición de salud sea muy grave:

“Frente a la situación presentada este 4 de marzo, en la que una funcionaria de Amagá se trasladaba en la ambulancia del municipio para diligencias ajenas a las que debe cumplir el vehículo de Misión Médica, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia manifiesta total rechazo a la situación por tratarse de una falta grave, conforme a lo establecido en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002)”.

Además la Seccional de Salud recalcó “a los alcaldes y gerentes de hospitales de los diferentes municipios la importancia del buen uso de las ambulancias en sus instituciones, los vehículos son para fortalecer, mejorar e impactar la salud de la comunidad de acuerdo con lo estipulado en nuestro Plan de Desarrollo. Nuestro compromiso es proteger la vida”, expresó Lina María Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

El alcalde de Amagá, Leonardo Molina, dijo que habló con la gerente y que el reporte que tiene es que la motocicleta se le atravesó al vehículo.

“Lo que me dicen es que llevaron un enfermo a una clínica de Medellín y luego de eso ocurrió el accidente. Yo sí vi que temprano salió de Amagá la ambulancia con las sirenas prendidas y ya después hablé con la gerenta y me dijo que había aprovechado para irse con ellos para Medellín. Mañana hablo con ella temprano para ver bien qué fue lo que pasó”, contó el alcalde.