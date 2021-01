Globo provocó incendio en parroquia de San Antonio de Prado en Medellín

Según la versión de las autoridades, la llama inicial fue provocada por un globo de mecha que cayó sobre el techo de la vivienda de los presbíteros a las 12:40 a.m. Para ese momento, la comunidad y el Cuerpo de Bomberos de Medellín lograron apagar el primer incendio que se presentó en la localidad.

No obstante, a eso de las 4:00 a.m, el fuego volvió a tomar fuerza consumiendo todo el techo de la estructura. Por lo que, aunque en el accidente no resultaron personas gravemente heridas, los sacerdotes de la parroquia manifestaron haberlo perdido todo durante el incendio.

Según informó Alethia Arango, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), la única persona que resultó con una lesión leve fue uno de los padres que se encontraba dentro de la casa cural.

Según los sacerdotes, las perdidas materiales ascendieron a $500 millones. La parroquia principal y el despacho parroquial, que están contiguos a la casa cural, no sufrieron daños.

Sumado a eso, el Dagrd y el Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron 12 incidentes durante Año Nuevo; de los cuales cinco fueron incendios generados por globos. “Mañana puede ser tu vivienda. Es responsabilidad de todos evitar esta práctica que pone en riesgo la vida”, advirtió el Dagrd refiriéndose a la práctica de elevar globos que, además, está prohibida.

Otros accidentes por globos

Pero los accidentes de este tipo no pararon ahí. En Bello, ciudadanos intentaban elevar un globo de más de un metro de altura que estaba cargado con pólvora cuando perdieron el control sobre el objeto. A medida que el globo caía al piso los explosivos empezaron a detonar como se ve en el video publicado por un usuario de Twitter. A pesar de la magnitud del accidente, la explosión no dejó lesionados ni afectaciones al sector según el comité de gestión del riesgo del municipio.

Un suceso más se presentó en el Aeropuerto Internacional El Dorado con lo que, al parecer, fue un globo aerostático. A eso de las 8:00 p.m, un avión de Avianca se encontraba en proceso de aterrizaje cuando el globo se enredó en uno de los motores. Aunque el material no logró causarle ningún daño a la aeronave ni desestabilizar el vuelo, según corroboró el mismo aeropuerto, este tipo de accidentes podrían desencadenarse en una tragedia.

El llamado conjunto de las autoridades continúa siendo evitar el uso de la pólvora y de los globos, pues ambos representan un riesgo para la integridad de los ciudadanos y pueden provocar grandes incidentes como el de la casa cural de San Antonio de Prado.