Según se pudo establecer, buena parte del gabinete se sometió a pruebas y otros dos funcionarios también dieron positivo. Se trata de Henry Horacio Cháves, jefe de la Oficina de Comunicaciones y Claudia García Loboguerrero, directora de Planeación.

“No importa qué tan difícil sea el camino, la marcha continúa (...) Mi prueba de coronavirus dio positiva. También estoy asintomático y con la energía para seguir trabajando unidos por el departamento que tanto amamos”, escribió Cháves en sus redes sociales.

Pero la Gobernación no es la única con contagios. El pasado jueves la Asamblea de Antioquia reportó que dos diputados también tienen COVID-19.

Se trata de Rogelio Zapata Alzate, diputado de la Alianza Verde, y José Luis Noreña Restrepo, del Centro Democrático.

Rubén Darío Callejas, presidente de la Asamblea, explicó que la corporación no se ve afectada por estos casos, pues las sesiones han sido y seguirán siendo -por ahora- virtuales.

“Hasta hoy se ha monitoreado muy bien el tema, ellos se han cuidado. No se contagiaron en La Alpujarra (...) Sus familias no han tenido ningún inconveniente y ya están en el proceso de recuperación. Seguimos con sesiones virtuales y no presenciales, así que no hay ningún problema para que ellos nos acompañen”, señaló.