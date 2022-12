Gobierno celebra tregua del Eln y pide a otros grupos que se unan

Atención humanitaria

El Gobierno anunció que en el Consejo de Seguridad se adoptaron acciones para la atención de las poblaciones de San Juan y Calima, en el Chocó y Valle del Cauca, afectadas por las acciones violentas que se han registrado en los últimos días.

En este sentido, aseguró que “producto de los distintos hostigamientos y las diferentes actividades que afectan a la comunidad, hemos dispuesto que en San Juan y Calima, entre los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, se adelante un plan de abastecimiento y atención humanitaria, abastecimiento de alimentos que va a ser coordinado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las Fuerzas Militares y de Policía”.

“Entonces, tenemos dispuestos unos operativos; me dirijo a la comunidad que ha estado hostigada en estas últimas horas, en estos últimos días, por la actividad de conflicto que el Gobierno no los deja solos un minuto y estamos haciendo, en este momento, una movilización para garantizar que no haya ningún tipo de afectación a la población civil en ningún sentido, comenzando por este proceso de abastecimiento”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.