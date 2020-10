Así lo señaló la canciller Claudia Blum, en un debate en la Comisión II del Senado, en la que precisamente el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, denunció que de acuerdo a los reportes del Ministerio de Justicia, el gobierno no tiene razón de los paramilitares que fue extraditados en su momento, Jhon Eiderlber Cano Correa, alias 'Flechas'; Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho'; Huber Aníbal Gómez Luna, alias 'El Mello Rico'; Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias 'Topo'; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Jhon Alexander Posada Vergara, alias 'Jhonny Cano'; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias 'Nacho' y José Gregorio Terán Vásquez, alias 'El Pipón'.

La ministra Blum sostuvo que “a partir de las listas que se han conformado por el Ministerio de Justicia, hemos solicitado a los consulados tratar de ubicar la información. En algunos casos esto es posible, cuando los condenados acuden en Estados Unidos a solicitar algún acompañamiento, pero en otros casos es una tarea más compleja pues puede tratarse de personas que han obtenido medidas de protección que es reservado”.

Sin embargo indicó la canciller que según los tratados de extradición, los países en donde hayan pagado la condena no tiene compromiso judicial de asegurar el retorno a Colombia de las personas que estuvieron condenados en sus territorios.

El senador Sanguino, sostuvo que “el Ministerio de Justicia no tiene información sobre la suerte de ocho de los 32 ex jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Es decir, que este Gobierno y el Estado no le ha hecho un seguimiento para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de paramilitarismo colombiano con relación a estas extradiciones”.

Cuestionó además que el Gobierno no tiene una ruta para garantizar el retorno de por lo menos cinco exjefes paramilitares que aún están cumpliendo condenas por narcotráfico en Estados Unidos para que regresen al país y comparezcan ante la justicia ordinaria y Justicia y Paz.