Gobierno Nacional niega tener acercamientos con la guerrilla del Eln

El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, confirmó que dichos diálogos no son ciertos y que el Gobierno de Duque no está en conversaciones con el Eln.

"La posición del Gobierno colombiano siempre es y será la misma, en lo que tiene que ver con el Eln como que hemos dicho es que cesen sus actividades criminales, que cese el secuestro, y las cosas por su nombre, que liberen a quienes tienen secuestrados, que dejen de instalar minas antipersonal, que cese el reclutamiento de menores", expresó Restrepo a los medios de comunicación.

El alto comisionado aseguró que cuando el Eln deje de cometer sus actividades delictivas habrá negociación, de lo contrario no habría ningún tipo de conversación.

Por otro lado, aseguró que cuando se trata de actividades humanitarias en el terreno, finalmente no ayudan a consolidar una paz real.

"Esos elementos bajo la retórica de actividades humanitarias no sirven para nada en lo que son los caminos exploratorios, eso no se puede confundir, el Gobierno colombiano no está en un camino exploratorio con el Eln", aseguró el comisionado para la paz.

Respecto a las declaraciones del expresidente Santos, el comisionado Restrepo aseguró que cuando se vaya a hablar debe haber claridad de lo que se dice.