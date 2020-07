Gobierno no recomienda la ivermectina para tratar el coronavirus

La decisión se toma luego de la falta de evidencia científica que existe sobre la efectividad del tratamiento con este medicamento, así lo expresó el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio.

“La ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre la COVID - 19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso”, agregó.

Lea también: Reportan 4.586 nuevos casos de COVID-19 en Colombia

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, los resultados de la eficacia de la ivermectina “no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con COVID-19”.

Ante la situación, el IETS realizó una referenciación internacional sobre la posición de 12 agencias e instituciones internacionales acerca del uso de ivermectina para el manejo de la COVID-19, entre las que se encuentran la World Health Organization, WHO, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, European Centre for Disease Prevention and Control Ecdc, y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del Perú.. Todas coincidieron en no recomendar el uso de este medicamento para tratar el coronavirus.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, excluyó explícitamente la ivermectina del estudio Solidaridad porque no existe evidencia sobre su potencial uso, diferente a lo que pasó con la hidroxicloroquina.

En este sentido, la OPS ha sido enfática en afirmar que “desaconseja el uso de la ivermectina para todo fin diferente de aquellos para los que está autorizada”. Se destaca que este medicamento antiparasitario es usado en algunas enfermedades tropicales, por ejemplo la ceguera de los ríos, la cual Colombia ya logró erradicar.