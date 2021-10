Gobierno rechazó amenazas de Eln, tras las muerte de 'Fabián'

“Como comandante supremo de estas fuerzas, de las que me siento orgulloso, quiero decirles a ustedes que no vamos jamás a claudicar ante ninguna amenaza que venga de los grupos armados; los combatimos y los seguiremos combatiendo con toda la determinación”, expresó el mandatario colombiano.

Duque también afirmó: “Y que les quede claro a quienes quieren amenazar a Colombia con comunicados y amenazar desde la protección que les da la dictadura en Venezuela, que aquí hay una nación que se hace respetar, que enfrenta la criminalidad con determinación, que hace presencia en el territorio”.

El comisionado Restrepo, por su parte, expresó que a la población colombiana no tenían derecho de amenazarla ni tampoco cuestionar el accionar del Estado y el Gobierno, en este caso que actuó en defensa de las poblaciones que se ven amedrentadas por este grupo ilegal.

"Que no amenacen al pueblo colombiano. Deben estar de luto es por todo el daño que le han hecho con su accionar al pueblo colombiano, no por la muerte de alias ‘Fabián’, dicho sujeto muere como consecuencia de los operativos que se realizaron el pasado 16 de septiembre. Rechazamos y no aceptamos bajo ninguna circunstancia el equiparar el actuar constitucional y legal de la fuerza pública”, afirmó el alto comisionado.

Restrepo también expresó que la fuerza pública no podrá ser comparada con el accionar del Eln, aun así recalcando que el Ejército Nacional atendió los primeros auxilios y trasladaron a un centro hospitalario a alias ‘Fabián’, en medio del operativo en el cual finalmente falleció.

“Eso muestra el respeto por el derecho internacional humanitario, el respeto por la ley y la constitución por parte de la fuerza pública. La paz no le pertenece a un sector ideológico, la paz es de todos”, manifestó el alto comisionado.