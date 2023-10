Así es, #Ostin Andrés: yo también "vengo de abajo, como la yuca, papi", ¡y no me da pena admitirlo! Al contrario, me siento muy orgulloso de ser del pueblo.



Si Dios lo permite, trabajarás conmigo en la Alcaldía promoviendo nuestra política pública de cultura ciudadana.



Gracias...