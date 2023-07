El candidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar Moreno, sigue defendiendo su tesis de seguridad y educación que relacionó con una puñalada y las condiciones sociales de los jóvenes.

Recién anunciado como candidato del petrismo para suceder a Claudia López en el Palacio Liévano, Bolívar dijo en una entrevista que “una persona que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie”, en referencia a su propuesta educativa para Bogotá. A esto agregó que “Bogotá va a ser bilingüe en 2038. Nosotros tenemos un programa de gobierno hacia los 500 años de la capital, que se cumplen en 2028. Vamos a implementar la educación bilingüe desde 2025”.

Sin embargo, esta declaración le valió críticas que señalan su comentario de impreciso y hasta clasista. Incluso algunos recordaron el caso de John Poulos, ciudadano estadounidense imputado por el feminicidio de Valentina Trespalacios.

Aun así, el candidato insiste en defender su idea de una Bogotá bilingüe. En un trino que escribió en inglés, dijo que su “objetivo es brindar educación bilingüe a los niños y jóvenes de la capital”, con lo cual sostuvo que las oportunidades de trabajo de los jóvenes “en todo el mundo se duplicarán”.

“Tenemos mucha gente joven con talento y potencial para hacer grandes cosas. Solo necesitan la oportunidad de tener una mejor educación”, finalizó su trino.

El trino original dice: “My goal is provide bilingual education to the children and young people of the Capital. Your job opportunities around the world will double. We have a lot of young people with talent and potencial to do big things. They just need the opportunity to have a better education (sic)”.

Al comentario en la red social Twitter, Bolívar lo acompañó con una caricatura de “Matador” en la que se ve a un hombre robando a otro diciéndole: “excuse me, sir, ¡bajándose the your pertenencias, gonorrhea!”.

No obstante, algunos usuarios de esa red le señalaron unos errores gramaticales que cometió el candidato. La usuaria Irene Arenas (@ire_arenas), quien se identifica como profesora de inglés y traductora, lo corrigió.

“My goal is ***to*** provide. **Their** job opportunities”, respondió al trino, en referencia a que la forma en la que lo escribió el exsenador Bolívar es incorrecta. “Por favor aprenda usted primero se lo ruego”, dijo la usuaria.

Bolívar se unió a la lista de candidatos que buscarán llegar a la Alcaldía, en donde se medirá con Diego Molano, Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, Jorge Enrique Robledo, Rodrigo Lara y Luis Carlos Leal.