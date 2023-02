Gustavo Bolívar salió en defensa de la ministra Corcho y cargó contra Roy Barreras

El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, salió en defensa de la ministra de Salud Carolina Corcho luego de las declaraciones del presidente del Senado, Roy Barreras, en las que la calificó de, entre otras, arrogante, de imponer sus decisiones y de no escuchar a sus compañeros de gabinete.

“(Carolina Corcho) es una ministra ideologizada. Rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista (...) Tiene una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia”, sostuvo Barreras en entrevista con El Tiempo.

Bolívar también aseguró que el presidente del Senado debería declararse impedido para hacer cualquier señalamiento contra la ministra, pues –según él– Barreras ha sido financiado por las Entidades Promotoras de Salud, EPS.

“En el pasado, el señor Roy Barreras, fue financiado por EPS, entonces por qué no se declara impedido para hacer declaraciones para atacar a la ministra de Salud”, escribió Bolívar.

Las declaraciones tanto de Bolívar como de Barreras desataron una ola de opiniones, más en contra que a favor, de la ministra Corcho y del manejo que esta le ha dado a la formulación y radicación del proyecto de reforma a la salud.

Enrique Gómez, excandidato presidencial por Salvación Nacional, le contestó a Bolívar y calificó el proyecto como un “monstruo burocrático”.

“Déjenos ver el concepto técnico y financiero de ese monstruo burocrático que están tratando de imponer para acabar con la salud de los colombianos. Junto a avales científicos, desde luego”, escribió el excandidato.

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, por su parte, reaccionó a las declaraciones de Barreras: “Importante pronunciamiento del presidente del Congreso. Ministros ideologizados y radicales que polarizan y quieren imponer reformas revanchistas hacen daño al Gobierno y a Colombia”.

Siga leyendo: Profesores del Cauca levantan paro en Bogotá tras llegar a un acuerdo con el Gobierno