Gustavo Petro respondió a polémica por mercado de $30 millones mensuales: 'No soy glotón, soy parco en el comer'

Tras la polémica que desató el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, por el mercado de $30 millones que se hace para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, el jefe de Estado salió al paso a las críticas.

"Ya que se interesan en mis gustos culinarios, confieso: detesto la leche y los productos lácteos. Hago un buen spaguetti a la matriciana. Y de los $30 millones que habló tan profundamente el otro senador de la extrema derecha, comen 40 personas cotidianamente, fuera de las personas que vienen en delegaciones, visitas y reuniones que se hacen", afirmó el mandatario de los colombianos.

La respuesta del Presidente se dio luego de que se conociera la lista del mercado que supera los $30 millones y que incluye varios de los productos que acaban de ser gravados con más impuestos por la reforma tributaria.

"De todas maneras, menos que en los tres últimos gobiernos. No soy glotón, soy parco en el comer y me encanta el sancocho y ese me encantó", puntualizó Gustavo Petro.

El polémico mercado

Desde el Congreso de la República y en medio del debate por el impuesto a los ultraprocesados, el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, reveló la polémica lista del mercado que se le suministra al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, por un valor superior a los $30 millones mensuales.

La denuncia del Congresista se dio con una respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, en cabeza de Carlos Ramón González.

"Se me ocurrió preguntarle al Dapre qué es lo que come el mitómano de Gustavo Petro así como la engañadora de Francia Márquez. Qué es lo que comen que recomiendan a los colombianos cuidar su salud. La lista del mercado es por $30 millones", afirmó el senador de la Alianza Verde.

En medio de su intervención, Hernández reveló que tanto para la casa del Presidente como para la de la Vicepresidenta se hacen compras de $4 millones en quesos, $3 millones en gaseosas, $2 millones en productos de panadería, $2 millones en procesados, $1 millón en salchichas, $1 millón en jamón, $1 millón en empanadas entre otros.

"Es una lista con todos los alimentos que ellos gravaron y que les dijeron a los colombianos que era por cuidarles la salud. Es cinismo de estos izquierdosos. Se quieren quedar con la platica de los colombianos con los impuestos en los alimentos. Hipócritas", afirmó el senador, sosteniendo que no apoya ninguna reforma.

Esta denuncia se dio justamente a los pocos días de que varios alimentos ultraprocesados y de paquetes, además de la gaseosa, subiera de precio por un artículo de la reforma tributaria que la Corte Constitucional calificó como viable.