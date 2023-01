¿Gustavo Petro tuvo injerencia rusa en medio de la campaña política? Esto dice Twitter

La campaña presidencial de Gustavo Petro volvió a verse empañada por una polémica que, en esta ocasión, sobrepasó fronteras, ya que se le señala de recibir apoyo desde Rusia, en donde se habría orquestado una estrategia digital para supuestamente tratar de posicionar al entonces precandidato a la Presidencia por medio de tendencias en Twitter que eran impulsadas desde cuentas falsas.

Así quedó en evidencia en la nueva revelación sobre los archivos secretos de Twitter que hizo el periodista estadounidense Matt Taibbi, quien expuso detalles sobre los documentos que fueron desclasificados por orden de Elon Musk, dueño de esa red social. Entre las revelaciones de Taibbi aparecieron archivos confidenciales en los que se registraron datos sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña de Petro.

Esta no es la primera controversia relacionada con la campaña presidencial del actual Jefe de Estado, pues en junio de 2022 –justo antes de la segunda vuelta– se destaparon una serie de grabaciones denominadas como “petrovideos”, en las que quedó en evidencia la coordinación de una campaña sucia, al parecer, para desprestigiar y sacar de la contienda a otros aspirantes a la Casa de Nariño como Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

En uno de los textos confidenciales se planteó que en medio de la vigilancia a la actividad de Twitter en Suramérica, con análisis especial en Venezuela, Cuba y Colombia, se descubrieron cuentas que hablaban acerca de la campaña de Petro, pero estas al parecer eran bots, o sea programas informáticos que realizan tareas automatizadas específicas y repetitivas en una red.

“Descubrimos actividad en Twitter con signos significativos de comportamiento similar al de un bot, también descrito como comportamiento no auténtico coordinado. Además, nuestro análisis no solo reveló que las cuentas estaban conectadas a una red de influencia colombiana favorable a Petro, sino también a varias cuentas clave de influencers/bots desde el 14 de octubre de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021”, se lee en los archivos que se revelaron.

Entre los documentos clasificados también había una lista de los usuarios que más tenían este perfil de bots, y la lista de los hashtags que más usaron, entre los que se destacan #PactoHistórico (2.523 menciones), #PetroPresidente2022 (con 1.697 menciones), y #PetroPresidentedeColombia2022 (245 menciones).

Según los registros, estos datos fueron detectados por Twitter como un comportamiento de bots clasificado como un comportamiento no auténtico coordinado, lo que se conoce en Colombia como el accionar de las “bodegas” en redes sociales.

Pese a que desde la Casa de Nariño prefirieron no pronunciarse frente al tema, este tipo de estrategias no son exclusivas de la campaña de Petro, pues también suelen usarlas otros políticos para tratar de posicionar su narrativa en redes, especialmente Twitter.

Hubo estrategias polémicas

Además del presunto apoyo de bots rusos, la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico también se vio involucrada en polémicas en Colombia. La que más revuelo desató fue la de los “petrovideos”, en los que quedaron registradas conversaciones sobre estrategias de comunicación para que Petro sobresaliera al desacreditar a sus competidores.

Uno de los encargados de liderar esta estrategia, según quedó en evidencia en las grabaciones, fue Sebastián Guanumen, líder de comunicaciones que pidió hacer una campaña paralela en la que se apelara a mentiras, injurias y calumnia al hablar en redes sobre los competidores de Petro.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, dijo Guanumen en medio de una reunión.

Este escándalo hizo que el jefe de debate de la campaña de Petro, Roy Barreras, prefiriera aislarse para no afectar la imagen del candidato, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación después de las quejas interpuestas por ciudadanos, pero esta investigación fue archivada en agosto de 2022.

Movidas de Putin en la región

A pesar de que no se puede asegurar todavía que el gobierno ruso, al mando de Vladimir Putin, esté detrás de los bots que apoyaron la campaña de Petro, lo que sí está claro es que Moscú tiene especial interés por ganar influencia en países latinoamericanos para hacerle contrapeso a las estrechas relaciones de las naciones de la región con EE.UU.

En medio de la guerra que libra con Ucrania –que tiene el respaldo del gobierno estadounidense–, Putin ha tratado de mantener estrecho contacto con mandatarios latinoamericanos como Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Alberto Fernández (Argentina), Miguel Díaz-Canel (Cuba).

Además, intentó hacer lo propio con Petro, a quien felicitó el 22 de junio de 2022 por su victoria en las urnas. “Espero que vuestra labor como mandatario contribuirá al desarrollo de los lazos de cooperación bilateral mutua en diferentes campos”, dijo el mandatario ruso, con quien Petro se ha mantenido distante.