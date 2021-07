"La gente lo que hace es juzgar sin darse cuenta de los motivos, de por qué ocurre. No estoy en contra de mi hijo ni de mi esposo. Mi hijo tiene un temperamento muy difícil. Lo quiero mucho y me duele todo lo que está pasando, además el saber que no puede vivir conmigo, pero el niño conmigo ha sido muy desobediente y, más que desobediente, ha sido agresivo", narró la mujer en Blu Radio.

Según relató la madre del niño de 9 años, su esposo castigó a su hijastro porque al llegar de su trabajo no lo encontró en la casa ni lo pudo hallar cuando fue a buscarlo. El menor de edad al parecer llegó hacia las 11:00 p. m. tras haber estado jugado con sus amigos cerca al coliseo Las Margaritas.

"Sé que el padrastro actuó mal (...) Se castigó porque no me obedece. Yo le hablo de buena manera. El padrastro lo que quería era que él entendiera que la calle lo único que le deja es perdición", dijo.

"Es un niño difícil, no me obedece cuando le hablo por las buenas. Es agresivo conmigo, en muchas ocasiones sacándome cuchillo. Me ha dejado encerrada en el patio (...) No tengo queja de mi esposo porque llevo 7 años viviendo con él; es la primera vez en 7 años que hace una locura", añadió.

La mujer también señaló que solicitó una cita con un psicólogo pero la rechazó cuando le dijeron que la atención sería virtual y no acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para que le brindaran asesoría frente al caso de su hijo pues "tenía miedo de que se lo llevaran".

Este jueves, luego de conocerse el indignante caso, el Icbf y la Comisaría de Familia de Pradera adelantaron las acciones correspondientes para el restablecimiento de los derechos del menor de edad y determinaron que quedaría bajo el cuidado de una tía.

Adicionalmente, las autoridades iniciaron una investigación en contra del padrastro.

”Para mí es muy triste que el niño no esté conmigo. Me duele mucho. Esto le sirve también para que cambie la actitud, aprenda a obedecer y a no escaparse", concluyó la madre del menor.