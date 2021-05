¿Habrá diálogo con el Eln?

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en medio de la apretada agenda producto de sus negociaciones con los miembros del Comité de Paro, para evitar el desborde de la protesta social, anunció en días pasados que el Gobierno adelanta diálogos exploratorios con el Eln.

El anuncio sorprende al país, porque según dijo el mismo Ceballos, fue el expresidente Uribe quien inició los acercamientos, y además porque en 2019 el Gobierno Nacional rompió toda posibilidad de diálogo luego del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, atribuido a esa guerrilla.

“Desde hace 17 meses, por iniciativa del Alto Comisionado para la Paz, con el apoyo y liderazgo del Presidente, se adelantan reuniones con el Nuncio Apostólico para empezar a buscar caminos que ayuden al Gobierno a cumplir su obligación constitucional y legal de verificar la voluntad real de paz del Eln. Esa es la obligación principal del Alto Comisionado de Paz, buscar la voluntad de paz de los grupos armados”, dijo en una entrevista.

Indicó que “esos contactos con el Nuncio, desde diciembre de 2019, fueron avanzando y madurando en distintas ideas que nos llevaron a pensar que era también importante contar con el apoyo de Naciones Unidas. Se produjeron seis reuniones entre el representante del Vaticano, el representante de Naciones Unidas, el presidente Duque y yo. Luego se complementaron con otras 22 reuniones en las cuales se reflexionó y avanzó en la idea y necesidad de que autores con la prestancia y autoridad moral nos ayudaran con sus buenos oficios a tener contactos con la delegación del Eln en La Habana”.

El funcionario reveló que ha habido muchas más reuniones, pero indicó que el Eln no ha avanzado en una respuesta concreta sobre si hay o no voluntad de paz. La condición del gobierno es la misma, cese de todo tipo de acciones criminales, entre las que están secuestro, extorsión y narcotráfico.

“El propio expresidente Uribe ha estado abogando por el nombramiento de un miembro del Eln como gestor de paz. Ese miembro está en una cárcel del país y no ha sido nombrado gestor de paz, porque él no quiere y uno debe respetar eso”, dijo Ceballos en un comunicado.

Desde que el gobierno anterior tenía diálogos de paz con la guerrilla del Eln algunos miembros del Comando Central (COCE) se encuentran en La Habana, pese a los insistentes llamados del gobierno colombiano a Cuba para que los deporte.

El pasado 18 de enero de 2019, el presidente Iván Duque anunció que ordenó el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del Eln que integraban la delegación de paz de ese grupo en Cuba.

El anuncio se dio luego que el 11 de junio de 2014 el gobierno de Colombia y la guerrilla del Eln anunciaran que desde inicios del año mantenían conversaciones exploratorias para iniciar una mesa formal de negociación en busca de un acuerdo de paz.

En octubre del mismo año, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, máximo comandante de la guerrilla, le expresó al país la voluntad de paz de la agrupación e invitó al gobierno a pactar un cese al fuego bilateral indefinido. Esta petición se repetiría varias veces durante las negociaciones, sin que el gobierno accediera.

Tras dos años de acercamientos, el 30 de marzo de 2016, el gobierno de Colombia y el Eln acordaron en Caracas, Venezuela, fijar una agenda de seis puntos que debía concluir con el desarme de la guerrilla. Ambas partes se comprometieron a llevar los diálogos de forma “directa e ininterrumpida”.

¿Tiene futuro la negociación?

Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, indica que “la historia con el Eln es muy larga. Desde el gobierno de Ernesto Samper están tratando de llevar diálogos serios. El Eln puede pensar que al llegar este gobierno al final no vale la pena negociar, porque el siguiente puede no comprometerse a lo que se pacte”.

Dijo que es deber del Gobierno buscar un acercamiento, pues “si no hay acercamiento no hay diálogo, la única manera de llegar a un acuerdo de paz es que haya un acercamiento paulatino a decisiones consensuadas. Además, la presión de algunos sectores como la iglesia han insistido en el diálogo, pero nunca se ha llegado a nada serio”.

Esteban Salazar, analista de la fundación Paz y Reconciliación, indicó que “ahorita hay un clamor popular para que el comisionado renuncie, porque no ha sido eficiente con su labor. Dentro de la investigación que ha hecho la fundación no se ha identificado con quién se ha hecho el acercamiento. Además no sabemos si el comisionado realmente dentro de esas negociaciones tiene en pleno a todos los delegados del Eln, o si ellos han planteado una agenda que no sea infértil más allá del anuncio realizado en los medios”.

Además, dice el analista, “el gobierno ha tenido actitudes hostiles con los negociadores que se encuentran en La Habana, se emitieron órdenes de captura por parte de la Fiscalía y esto no parece ir a buen puerto. Por último, las organizaciones que pueden llevar a cabo ese acercamiento no consideran a Ceballos como un interlocutor válido, de hecho fue el mismo gobierno el que traicionó la confianza de los garantes internacionales”.