“Hay que aterrizar la voluntad política de la paz total en la realidad”

En la oposición igualmente ha figurado tanto en los gobierno de Álvaro Uribe de Iván Duque, y ahora lo hace desde su propio partido En Marcha, con el cual ya alcanzó tres senadores en la lista de la coalición que hicieron con los verdes el año pasado.

En Marcha es el último partido que se ha unido al gobierno de Gustavo Petro, pero eso no significa que Cristo, en su tradicional estilo analítico hable de lo bueno y de lo malo de lo que le está pasando.

- ¿Doctor Juan Fernando En Marcha arrancó ya de lleno, cómo será el trabajo que va a tener el partido político?

Arrancamos desde el mes de enero, ya visitamos, con los senadores Guido Echeverry, Jairo Castellanos y Gustavo Moreno, siete departamentos de Colombia en el Eje Cafetero, en los Santanderes, en la Costa Caribe. Quisimos hacer esta primera visita a las regiones porque este partido va ser un partido distinto desde el punto de vista territorial, en donde por primera vez vamos a tener en Colombia un partido con autonomías territoriales en todos los sentidos, presupuestal, de toma de decisiones de direcciones, incluso de conformación de la dirección nacional del partido después de las elecciones de octubre y terminamos esta gira aquí en Bogotá con la presentación a nivel nacional del partido en donde vinieron delegaciones de toda Colombia.

La causa fundamental del partido va a ser la Colombia Federal y vamos a construir un partido que utilice las modernas tecnologías digitales para asegurar algo que prácticamente desapareció del escenario político en Colombia que es la participación de los ciudadanos y de los afiliados en la toma de decisiones de los partidos.

- ¿Entonces En Marcha va a ser más un partido de centro más que un partido de izquierda?

He venido respondiendo esa inquietud en todo el país. Pretendemos, aunque sé que es difícil salirnos de esos esquemas en donde se califica a un partido de izquierda de derecha o del centro, de manera un tanto simplista y reduccionista, queremos convertirnos en un partido que defienda causas, un partido que tiene unas causas concretas y esas causas son interpretadas por sectores de la opinión o de los medios como causas de derecho, de izquierda, del centro, pues cada quien tiene su propia visión.

- ¿Por qué la principal causa es que sea el federalismo?

La primera y la más la más importante a partir de ahora vamos a liderar que en Colombia pongamos sobre la mesa al debate de avanzar hacia una Colombia Federal, el centralismo está acabando con el país. Si no acabamos con el centralismo, el centralismo acaba con Colombia, que yo creo que hay un sentimiento claro del fracaso del centralismo como modelo de momento territorial capaz de resolver los problemas de la gente y queremos plantearle a Colombia que avancemos como otras naciones de nuestro continente como Brasil o México de las grandes hacia una Colombia federal.

- ¿Cuáles otras causas tienen?

La segunda causa es la paz, pasando necesariamente con la implementación del acuerdo con las Farc. La tercera causa es la causa de impulsar un modelo de desarrollo económico incluyente que sea sostenible ambientalmente, alrededor de esas tres causas vamos a hacer nuestra tarea política, especialmente de la primera.

- ¿Le quedó una mala experiencia de haber liderado hace un año la Coalición de la Esperanza?

No, no, quedaron grandes amigos, grandes aprendizajes, obviamente la coalición no tuvo el éxito que esperábamos, más allá de las equivocas que pudimos cometer todos en la coalición, el país lo que estaba pidiendo era un cambio radical, un cambio con emociones. El cambio que planteaba la Coalición de la Esperanza, lo calificaban de aburrido, querían un cambio con muchas más emociones, y hoy en día lo están teniendo, yo creo que esa es la democracia y así funcionó, ninguna mala experiencia en democracia, aquí estamos planteando una nueva opción para Colombia desde la independencia y la autonomía.

En En Marcha nos encontraremos seguramente a nivel regional con compañeros de la coalición en varias regiones de Colombia, en otras no, en otras con gente del Frente Amplio, del Pacto Histórico, porque pretendemos darle mucha autonomía a las regiones para la toma de decisiones en materia de candidatura.

- ¿Pero los tres senadores que menciona llegaron siendo más independientes en esa lista de los verdes?

No, llegaron como miembros fundamentalmente de En Marcha, nosotros participamos en la coalición, no podía avalar candidatos en ese momento, hicimos un acuerdo político con la ASI y precisamente esa es una de las razones fundamentales que tuvo en cuenta el Consejo Nacional Electoral para otorgar la personería jurídica.

- ¿Qué opina de la paz total que ha propuesto el presidente Petro?

Dos reflexiones fundamentales, la primera a mí me parece importante y positivo que desde el comienzo del gobierno, el presidente se haya comprometido a la implementación del acuerdo con las Farc a diferencia del anterior gobierno y el presidente Petro haya tomado la decisión, ambiciosa si se quiere, pero válida de buscar esa paz total que pasa necesariamente por conversar con todos los grupos violentos al margen de la ley.

Yo creo que esa fue una decisión correcta, adecuada, válida, valiente para para el país, costosa obviamente como lo estamos viendo ahora, dicho esto me parece que ocho meses después de iniciado el gobierno hay que aterrizar la voluntad política de la paz total en la realidad y definir estrategias, procedimientos, metas del Gobierno en esa materia entendiendo que la paz total como concepto al final es una utopía y un sueño de los colombianos y que no lo vamos a conseguir mucho menos en un año.

¿Por qué habla de una utopía y qué le falta a la estrategia?

Es una utopía de la sociedad colombiana que ha sufrido violencia y ahí me parece que está haciendo falta equipo, rigor, metodología, estrategia, evitar la mezcla de peras con manzanas dentro del procedimiento y sobre todo algo fundamental una estrategia de seguridad, esto no no lo inventamos en Colombia se sabe en el mundo entero, buscar la paz con grupos violentos sin ejercer presión militar, sin perseguirlos militarmente, sin darles golpes militares, sin debilitarlos.

Al afán de la estrategia de negociaciones, necesitamos una estrategia de seguridad que hoy brilla por su ausencia, yo confío en que los anuncios del presidente sean el inicio de la construcción de esa estrategia de seguridad en contra de todos los grupos violentos que le están haciendo daño a la población.

- ¿Usted cree que por ahora el talón de Aquiles del gobierno de Petro es el tema de la seguridad?

Primero me parece injusto que algunos sectores de la opinión pretendan ahora hacerle creer a los colombianos que esto que está sucediendo en materia de inseguridad surgió hace seis meses con el gobierno Petro, yo creo que el deterioro de la seguridad durante los cuatro años del gobierno Iván Duque, fue evidente, las cifras están ahí, el ELN dobló su presencia el número de municipios de Colombia pasó de 85 a más de 170, el Clan del Golfo igualmente, las disidencias crecieron eléctricamente durante los cuatro años de Duque y aquí estamos viendo las consecuencias, ahora sí me parece que le ha faltado al gobierno vuelvo y digo trabajar en una estrategia de seguridad para golpear a esos grupos violentos en territorios.

- ¿Pero no cree que el Gobierno y especialmente el presidente Petro en el afán de lograr el cambio está mostrando que es un poco desorganizado?

A mi me gusta el espíritu reformista del gobierno y me gusta que esté tocando temas que parecían que eran tabú, intocables, por eso esperamos también a que se anime(el gobierno) a liderar esa apuesta por una Colombia Federal ya que tenemos también una tara centralista en el Estado colombiano prácticamente de la Constitución hace más de 130 años, a mí eso de la agenda de reformas, un tanto desordenada y un tanto caótica que habrá que organizar, me parece que es un pulso necesario y un debate público los colombianos en los últimos meses que hemos aprendido más de salud que lo que sabíamos en los últimos 30 años lo digo.

Entonces me parece que desde ese punto de vista no le tengo miedo a esa agenda de reformas. Ahora bien, hay que entender que en Colombia definitivamente una fortaleza institucional inmensa que existe un equilibrio de poderes que en el Congreso de la República van a haber modificaciones.