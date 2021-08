Con los minutos contados, pero con la profundidad de siempre, la vicepresidente y canciller habló de los retos del último año de gobierno, de lo que hará como vicepresidente y canciller, e incluso no pierde la oportunidad para lanzar críticas a quienes le cuestionaron esta semana por sus apreciaciones de que son las mujeres las más ahorradoras en el hogar.

¿Cuáles son las prioridades para el cierre del gobierno en el último año?

La Cancillería tiene un manejo transversal de varios temas, por ejemplo, en el tema de la política ambiental en donde Colombia, sin duda, está dando un ejemplo de liderazgo muy importante, no sólo por la siembra de 180 millones de árboles, sino también por los compromisos que se van a asumir en la COP26, donde vamos a tener un país mucho más sostenible y con estándares de reducción de gases y el carbono neutral en 2050.

¿Cuál será la estrategia para mejorar la relación diplomática con los Estados Unidos en éste último año?

Estados Unidos ha sido siempre nuestro principal socio comercial, es el principal inversionista extranjero en Colombia, ha estado de la mano con Colombia por razones estructurales, la defensa de la democracia, la defensa de las libertades, la convicción que tenemos de luchar todos los días por los derechos humanos, porque haya realmente unos estándares más altos por respeto a los ciudadanos y de un Estado que es absolutamente garante de los derechos humanos. En esa identidad de objetivos, de principios, seguirá siempre siendo un aliado estratégico para nosotros y esa es la razón que cada gobierno procura profundizar su relación, sin que eso signifique ningún tipo de limitación en la autonomía.

¿Se recompuso la relación con Estados Unidos con su llegada a la Cancillería?

La verdad detesto personalizar el manejo del Estado, cada uno le pone un énfasis distinto a sus tareas, cada uno tiene su estilo, todos mis antecesores han hecho una relación con Estados Unidos que ha sido valiosa, importante. Yo estoy con el presidente Iván Duque desarrollando en este momento toda una estrategia, para que esta relación sea cada vez más sólida y, por supuesto, que permanezca después de que salgamos del gobierno, no se puede ser pretencioso de creer que la relación con una nación dependa simplemente de las personas. El carácter de las personas influye, pero acá lo importante es trabajar un relación estrecha, profunda y de largo plazo.

El tema de la migración ilegal, las mafias de esa migración, es uno de los grandes problemas del momento. ¿Se podrá llegar a extraditar a capos de esas mafias como usted lo sugirió esta semana?

Acá hay que distinguir dos cosas: una que es esa migración espontánea, mucha gente que desafortunadamente sale de sus países por necesidad, no encuentran una oportunidad, no tienen progreso para sus familias, esas personas muchas veces hacen unos ahorros durante un tiempo sabiendo que harán una travesía larga y, lamentablemente, se encuentran con mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, que los engañan y les dicen que pueden entra a Estados Unidos y que les consiguen papeles, pero eso es un engaño, estas personas, en la mitad de la travesía, no aguantan más, a muchos de ellos terminan robándolos, violando a sus mujeres, esto que hemos visto nosotros, ese taponamiento de migrantes viniendo desde Chile, la mayoría de ellos haitianos y algunos cubanos, nos muestra el porqué es urgente que todos defendamos una democracia, porque es la que tiene garantías de contener a sus ciudadanos en su país, pero cuando vemos países como Cuba o el mismo caso de Haití, esto produce esos flujos migratorios enormes.

Por esa razón tenemos que detectar oportunamente de dónde están viniendo y trabajar con todos los países que están en ese trayecto, por eso yo le propuse a la canciller panameña que nos reuniéramos las dos primero, porque tenemos ese taponamiento entre los dos países, pero también que miráramos después por qué se estaba dando esa migración.

Encontramos evidentemente una migración especialmente cubana y haitiana, que va hacia Estados Unidos, y por eso dijimos que en el tema humanitario hay que lograr que estas personas tengan algún tipo de ayuda, de asistencia, por eso se trabaja con la Organización Internacional de Migraciones, en Colombia con Migración Colombia, con la Unidad de Gestión de Riesgo, para darles alguna ayuda humanitaria a esas personas.

¿El tráfico es el centro de ese problema?

Lo otro es el tráfico, es ese delito infame de aprovecharse de unas personas y por eso hice la propuesta de trabajar en conjunto con los cancilleres de Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, e identificar en donde hay gente que está aprovechando esta migración para hacer negocio a cuenta de esas personas, y repito, muchas veces, para cometer toda clase de infamias contra esa población, espero que logremos un trabajo conjunto con las fiscalías de todos los países, de la Ameripol, de la Interpol de cada país y obviamente que Estados Unidos se vincule, porque esto al fin del día es todo un movimiento para entrar migrantes ilegales a los Estados Unidos, entonces estamos viendo que hay también una amenaza y, por supuesto, hay un conflicto para delinquir de toda esta gente que se mueve para llevar los migrantes ilegalmente, por eso pienso que Estados Unidos podría pedir en extradición a estas mafias de tráfico de personas.

Pasemos a los temas de la Vicepresidencia que le competen, comencemos por su trabajo con lo referente a la mujer. ¿Por ser canciller ha tenido que descuidarlo?

No señor, por ningún motivo. Cuando llegué a este gobierno lo hice como parte de una alianza y desde el comienzo asumí que el tema de la equidad de género era muy importante para Colombia, por eso he trabajado para empoderar económicamente a las mujeres, en lograr que haya mucho más liderazgo femenino en todos los sectores de la sociedad, en combatir la violencia contra las mujeres y esa es una responsabilidad que sigo llevando.

La transparencia fue otro tema en que ha trabajado desde la Vicepresidencia, ¿cómo va?

Asumí el compromiso de llevar adelante los temas de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y si bien es cierto que en el país vemos desafortunadamente noticias frecuentes en materia de corrupción, es también cierto que hemos hecho unas reformas legales e institucionales muy importantes para cerrar el espacio a los corruptos, me he ocupado en el tema de la transparencia, lograr que todas las decisiones de contratación del Estado se tomen con transparencia y por eso hemos creado en todas las entidades del ejecutivo un oficial de cumplimiento, un oficial que se dedica a identificar cuáles son los riesgos de corrupción.

Esta semana usted hizo una referencia sobre que las mujeres son las que más ahorran y le cuestionaron. ¿es decir palo porque bogas y porque no bogas?

La verdad es que uno ya está acostumbrado a que hay desafortunadamente un grupo de gente, sobre todo en las redes, y un grupo de gente que lamentablemente algunos medios retoman sin hacer un beneficio de inventario de cuál fue la declaración, pero uno ya sabe que cuando es funcionario público está expuesto todos los días a que lo ataquen, lo critiquen, lo importante es no perder el norte y no perder la coherencia.

¿Cómo le ha ido teniendo estas dos funciones al tiempo?

Hemos tenido una gran receptividad en la comunidad internacional, hemos tenido relaciones con una cantidad importante de cancilleres, la semana pasada tuve una reunión virtual por más de una hora con el canciller de Alemania. Hace rato que teníamos que buscar como acercarnos a muchas cancillerías aún tengamos diferencias filosóficas, ideológicas, políticas. Ha sido importante reunirnos con los cancilleres de Estados Unidos, México, Argentina.