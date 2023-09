Hija del presidente Gustavo Petro criticó a Dominic Wolf por emprendimiento de camisetas; el influencer le respondió

Dominic Wolf es un influenciador alemán que se volvió muy popular tras crear contenido alusivo a la cultura colombiana.

En cada uno de sus videos, el hombre destaca el amor por esta tierra, y en la mayoría de las ocasiones viste la camiseta de la Selección Colombia.

Pero recientemente el europeo ha tenido que ha visto envuelto en escándalo precisamente por el uso de dicha camiseta.

Todo comenzó a mediados del mes de agosto, cuando el influencer dio a conocer, a través de uno de sus videos, que la Federación Colombiana de Fútbol – FCF le habría prohibió utilizar la camiseta de la selección, para la elaboración de sus videos.

Y que, además, le habría exigido que borrara algunos de ellos. El alemán contó que de no acatar la decisión, tomarían medidas legales en su contra.

Desde allí, los seguidores del alemán y muchos colombianos más mostraron su rechazo a la decisión de la Federación.

La polémica en redes sociales se habría desatado por cuenta del derecho que tienen las personas para usar la prenda.

La prohibición obedeció a que el creador de contenido empleaba la camiseta de la selección Colombia con fines comerciales y con marcas que no eran patrocinadoras oficiales del equipo de fútbol.

Para no dejarse vencer ante el problema, el joven decidió tomar partido y crear su propia marca. Fue así como días más tarde, Dominic Wolf dio a conocer las camisetas con su propio logo y por el que, al parecer, nadíe reclamaría por los derechos de autor.

Recientemente, fue a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, a quien -al parecer- no le gustó la iniciativa del alemán, pues le reclamó a través de las redes sociales.

Para la joven, el influencer se habría aprovechado de la polémica para el lanzamiento de su marca.

“No me parece que trates de hacer negocios con nuestra identidad. Lamento lo que te está pasando, pero creo que por ahí no es. Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura pero ayudemos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella”, expresó Andrea.

El creador de contenido decidió responderle a la hija del presidente, afirmando que con la elaboración de sus camisetas no solamente exaltan la cultura colombiana, sino que también contribuye a la generación de empleo.

“Lo que estoy haciendo con mi emprendimiento de ropa es crear empleo en Colombia, porque son prendas hechas en el país. Estoy pagando muchos impuestos en Colombia y con los diseños estoy dejando en alto el nombre de Colombia. Además, mi marca de ropa ha sido el mayor donador de mi fundación, la cual hace obras sociales solo en el país, Además estamos en un país democrático de libre competencia donde es normal que una empresa obtenga algunas ganancias, y como yo vivo en Colombia y viajo por ella, mis inversiones en su mayoría se hacen en el país, retribuyendo a la economía colombiana”.