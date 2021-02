“Hoy empieza un nuevo capítulo en la derrota de esta pandemia”: Duque

Sobre las 9:15 a.m., la enfermera jefe Verónica Machado recibió la primera dosis del biológico contra el coronavirus desarrollado por Pfizer y BioNTech en el Hospital Universitario de Sincelejo.

“Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional”, destacó el jefe de Estado, en declaraciones dadas desde la capital sucreña tras la aplicación de la vacuna.

Duque también rindió un homenaje a los familiares de las más de 57.000 personas que han perdido la vida por la COVID-19 en el país.

“A ellos y a sus familias hoy no solamente le reiteramos nuestro mensaje de solidaridad, sino que esperamos que este nuevo capítulo que se inicia sea para salvar aceleradamente vidas en nuestro territorio”, dijo el mandatario.

El presidente destacó que la inmunización “marcará una nueva oportunidad para nosotros. Este proceso de vacunación masiva, segura y gratuita debe ser un propósito de unidad nacional”.

Resaltó que Sincelejo fue elegida como la ciudad para iniciar el proceso puesto que la ciudad se prestó para hacer el plan piloto de despliegue de la vacuna.

Indicó que el plan apenas comienza y que debe ser sostenible. Así mismo, recordó que las dosis se harán llegar a los 32 departamentos del territorio nacional a través de una fórmula definida por el Ministerio de Salud.

“En la medida que van llegando los lotes de vacunas se van asignando conforme a esa fórmula. Y por supuesto, lo que nosotros tenemos como propósito de país es vacunar a 35 millones de colombianos para llegar al 70 % de la población y desarrollar así una inmunidad colectiva”, destacó el presidente.

Duque reiteró que el proceso tiene “muchísimas aristas logísticas” y recalcó que el Gobierno nacional trabaja con las autoridades departamentales y locales para sacarlo adelante con éxito.

“Este proceso requiere que dejemos atrás mezquindades, noticias falsas y muchos mensajes tendenciosos que hemos visto. Durante muchos meses algunos decían que no había ninguna negociación de vacunas, que las vacunas no existían, que los equipos técnicos no hablaban inglés. Algunos se atrevieron a decir que la vacunación solamente llegaría en 2023, y aquí hemos estado concentrados en responderle a nuestro país”, afirmó.

El mandatario hizo un llamado a acompañar el proceso de vacunación y dejar de lado cualquier tipo de debate ideológico y político.

“Aquí estamos todos con la bandera de nuestro país trabajando para que logremos en 2021 el mayor reto de salud pública en la historia de Colombia”, sostuvo.

Finalmente, hizo un reconocimiento a las enfermeras Verónica Machado y Angélica Narváez, quien le aplicó la vacuna.

“Verónica Machado es hoy el símbolo de esos héroes y heroínas en Colombia y en el mundo, que a lo largo de esta pandemia han logrado salvar vidas y han logrado estar siempre al frente de semejante reto”, indicó.

Y agregó: “quiero reconocer también a Angélica Narváez. Su felicidad, su generosidad y, como me lo dijo ella, hoy más que nunca me siento orgullosa de ser enfermera”.

“Es la última etapa en esta batalla”

Por su parte, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, envió un mensaje de aliento al sector salud y destacó que hoy se dio el primer paso para enfrentar “el reto de salud pública más importante de las últimas décadas en Colombia: enfrentar y derrotar la COVID-19”.

“Esta es la última etapa en esa batalla en la que hemos empeñado nuestro esfuerzo, nuestra vida durante los años pasados, con más de 200 médicos fallecidos y más de 300 personas ligadas al sector salud que han fallecido”, sostuvo el Ministro.

Recordó la responsabilidad de los trabajadores de la salud y el esfuerzo que espera la población para lograr que el proceso se adelante sin contratiempos y la ciudadanía confíe en la eficacia, seguridad y necesidad de la vacunación.

“Es nuestro reto del momento y esperamos que nos curtamos la piel en el sector salud enfrentando esta última etapa para derrotar la COVID-19 y terminar con esa V de vacuna, de victoria, que esperamos que todos podamos hacer al mismo tiempo”, puntualizó.