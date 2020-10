Luego de no obtener una respuesta del presidente Iván Duque para entablar un diálogo directo con las organizaciones sociales del sur del país, hoy inicia el recorrido de los integrantes de varias comunidades indígenas hacia Bogotá.

“Las autoridades decidieron que la minga se va a Bogotá a buscar a Duque para que dé la cara”, expresó Hermes Pete, máxima autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Luego de dos reuniones con los representantes del Gobierno que arribaron a Cali, pero donde no se logró ningún acuerdo, los integrantes de la minga esperan llegar a la capital del país el próximo 21 de octubre.

“Qué se espera de un presidente que no le da la cara a los ciudadanos, si Duque no nos atiende cuando estemos en Bogotá, nos venimos a adelantar nuestras acciones en el derecho propio, después no van a estar chillando de que estamos en la Panamericana pidiendo la presencia del presidente”, agregó el líder nativo, quien rechazó la estigmatización hacia la minga por parte de funcionarios de gobierno y los medios de comunicación.

Bogotá se prepara

Las autoridades de la capital del país se preparan para la llegada, la próxima semana, de cerca de 10 mil indígenas de las diferentes comunidades.

En un Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió: “¿No era más fácil ir, dialogar con humildad y resolver con profundidad las preocupaciones de la minga sobre el asesinato de líderes sociales, masacres e inseguridad creciente en sus territorios?”

También en un video publicó: “Bogotá es la capital de todos los colombianos y los recibimos con respeto y afecto. 9 de cada 10 marchas en Bogotá van dirigidas al Gobierno Nacional. Pedimos al Presidente resolver anticipada y pacíficamente diferencias con la ciudadanía para minimizar la afectación a Bogotá”.

Además, el Distrito contempla que el alojamiento se haga como en ocasiones anteriores, en un espacio al aire libre para la instalación de carpas y con la facilidad de tener a la mano baterías sanitarias.

“En años anteriores se han quedado en la Universidad Nacional de Colombia. (...) Hay escenarios como la plaza de los artesanos y otros lugares de la capital que podrían prestarse”, dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de Bogotá.