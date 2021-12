“Hubiéramos preferido otra decisión”: Duque sobre retiro de las Farc de lista de terroristas

“La entendemos, la respetamos. Hubiéramos preferido otra decisión pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados en enfrentar las disidencias y como lo ha dicho Estados Unidos, los que tienen proceso en sus cortes judiciales siguen y no se les otorgará visa”, expresó el mandatario.

El gobierno estadounidense explicó que la decisión de retirar a las Farc de su lista terrorista (en la que figuraba desde 1997), se debe a la desmovilización de este grupo guerrillero en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016; sin embargo, el secretario de Estado Antony Blinken, informó el ingreso de dos disidencias de las Farc a ese listado.

Se trataría de la “Segunda Marquetalia”, liderada por ‘Iván Márquez’, así como el grupo ilegal que dirige alias ‘Gentil Duarte’.

Sobre esto, el Presidente sostuvo que más allá de la relevancia que puede generar el ingreso de estas guerrillas a la lista, lo importante es que el Gobierno las siga enfrentando.

“Aquí lo importante no es tanto la lista, sino seguir enfrentando a estos grupos con toda la capacidad, que todas las personas que están en proceso de sometimiento ante la JEP que digan toda la verdad y que haya sanciones efectivas. Esa es la conversación real”, expresó.

En su declaración, Duque también insistió en que ‘Iván Márquez’ es un “bandido y miserable”.

“’Iván Márquez’ es un delincuente, un terrorista, un narcoterrorista, y ese bandido y miserable sale a hablar de paz total. Como se lo pusimos hoy, la paz total para bandidos como él es o capturarlos o darlos de baja, y a él solamente le espera el mismo destino de su homólogo Otoniel”, agregó.

“El terrorismo no se puede perdonar”

Otra de las figuras del Gobierno que alzó su voz de rechazo ante la decisión de Estados Unidos fue la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que ni el terrorismo ni los delitos de lesa humanidad se pueden perdonar.

“La consideración de delitos de terrorismo, por supuesto que se mantiene. El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar ni perdonar”, dijo.

Añadió que, con la salida del listado, lo que EE. UU. reconoce es que ya no existe como grupo, “pero eso no quiere decir que las actividades de todos y cada uno de sus miembros no hayan sido de terrorismo, mientras hicieron parte de ese grupo”.

Del mismo modo, la alta funcionaria subrayó que quienes no están haciendo parte de la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, son un “nuevo grupo terrorista” al cual perseguir.

Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, celebró la inclusión de las dos disidencias a la lista de organizaciones terroristas, ya que considera que ese calificativo describe su accionar.

“Celebramos aquella determinación de que las disidencias (...) la ‘Segunda Marquetalia’, sean declarados como terroristas, no tienen otro calificativo, otro adjetivo, las cosas por su nombre: son unos terroristas”, expresó Restrepo.