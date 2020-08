Incluso no solo están adquiriendo el medicamento de uso humano sino también el de uso animal en almacenes veterinarios.

Es por esto que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, aclaró que la ivermectina veterinaria no debe suministrarse a personas. Además advirtió sobre los riesgos que implica para la salud la utilización de este tipo de medicamentos en humanos.

“La ivermectina que se comercializa en los almacenes autorizados por el ICA es de uso exclusivo en animales de acuerdo a la especie para los cuales han sido aprobados. El uso inadecuado de estos productos puede causar eventos adversos para la salud de las personas como intoxicaciones, desarrollo de microorganismos resistentes, afectaciones neurológicas, alteraciones hematológicas y alergias graves con riesgo de muerte más conocida como shock anafiláctico”, explicó Aura María Pulido, directora técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios del ICA.

Asimismo, añadió: “Hacemos un llamado a la comunidad a tener presente el riesgo y abstenerse de utilizar medicamentos de uso veterinario en personas”.

Lea también: Gobierno recibe préstamo de US$350 millones para atender emergencia

En este sentido, el infectólogo Oscar Roa, dijo que “el componente de la ivermectina en animales y humanos es el mismo, pero las dosis en veterinaria son diferentes, muy altas, una vaca pesa 400 o 500 kilos, nosotros pesamos 60, 70, 80 kilos, en un humano la dosis puede ser de 200 microgramos por kilo, en los animales las dosis son mucho más grandes porque son más pesados y el metabolismo es diferente. Las dosis no son extrapolables de veterinario a humanos”.

Para animales se tienen diferentes formulas a base de ivermectina, una de ellas es la abamectina, modificación de molécula que tiene características más potentes.

Entre tanto, el doctor en Inmunología y Enfermedades Infecciosa, Javier Benavides, detalló que la ivermectina en humanos como en animales tiene un compuesto activo que es el mismo, lo que cambia son las concentraciones.

Por lo tanto, insiste: “no es recomendable el uso de ivermectina veterinaria en humanos, hay diferencias, es más, las dosificaciones en algunos animales son bien toleradas, pero en otros como el perro pastor alemán está contraindicado, produce convulsión y prácticamente la muerte”, comenta el también docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional.

Es por esto que reitera el llamado a no automedicarse ni utilizar ivermectina sin prescripción médica. “Cuando la gente escucha que la ivermectina puede servir para tratar enfermedades virales, empieza a utilizarlo de forma preventiva o automedicarse, pero nadie tiene en cuenta las contraindicaciones que puede tener el mal uso del medicamento. Lo que más se vende en las farmacias ahora es la ivermectina y no se puede entregar sin fórmula médica. Se ha comprobado que sirve como antiparasitario pero como antiviral” aún no, dijo el especialista Benavides.