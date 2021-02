Icbf alerta a los padres sobre nueva modalidad de robo de niños

La entidad, en cabeza de la directora Lina María Arbeláez, hizo una advertencia a los padres de familia para no caer en la trampa. Las personas implicadas en el suceso en Córdoba no eran funcionarias, no tenían la indumentaria del Icbf o identificaciones visibles.

Además, el instituto añadió que “en los procedimientos adelantados para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, los equipos de profesionales del Instituto no se desplazan en motocicletas y siempre van identificados, portando carnés, prendas y papelería oficial”.

Arbeláez recordó que “todos los procesos para abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y retirar al niño de su entorno familiar viene con su debida orden administrativa o de autoridad judicial” que debe ser entregada al padre o cuidador del menor en el momento en el que se adelanta la diligencia.

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que personas que le hacen daño a nuestra sociedad vulneren los derechos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestro presente y nuestro futuro”, añadió la directora. “Reiteramos a todos los padres estar muy alerta y atentos”.

Ante cualquier duda o sospecha de estar una situación similar, el Icbf invita a los padres de familia a comunicarse a través de las líneas de atención 141 y 018000918080. Allí se ofrecerá atención relacionada con los procesos y procedimientos del instituto.