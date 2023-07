¿Igual que hace una década? Preocupan cifras de aumento del secuestro en Colombia

El secuestro es la privación de la libertad ambulatoria a una o a un grupo de personas. A raíz de eso, se exigen algunos cumplimientos de alguna condición que puede valer para el pago del rescate. En Colombia, estas cifras han aumentado de manera impactante y esto se debe a que los números del año 2023 solamente son comparables con los del año 2013, pero el problema principal es que de acuerdo a los últimos años, la subida fue claramente impactante.

Los datos fueron revelados por el Senador de la República, Carlos Fernando Motoa, quien a través de su cuenta de Twitter reveló los escalofriantes datos a lo largo de los años. Además de esto, dejó un polémico mensaje que ha comenzado a viralizarse en las redes sociales, pues los números de secuestro en el país son muy alarmantes, solo comparados como los de hace un año. Incluso, en el trino, él le deja un claro mensaje al Gobierno Nacional.

“Según cifras del Ministro de Defensa, Colombia regresó a los niveles de secuestro de hace casi una década. Todo lo que se avanzó durante años, se deshizo de un plumazo en menos de 12 meses. Lo desesperado de la #PazTotal y la reducción gasto en seguridad bajo Gustavo Petro están pasando factura”, explicó Carlos Fernando Motoa en Twitter, ahí se encuentra junto a unas estadísticas que muestran los índices de secuestro en el país.

Las cifras están sujetas a variación, pero en las imágenes se ve claramente como entre enero y mayo del año 2023, se registraron un total de 144 secuestros en el país, la cifra más alta en los últimos 10 años. En el segundo lugar se encuentra el año 2013, donde se presentaron un total de 141 privaciones de la libertad en el mismo periódo comprendido entre enero y mayo. El podio lo cierra el año 2014, donde se registraron un total de 138.

En 2016 también se sobrepasó la cifra de los 100 secuestrados entre enero y mayo, el dato exactamente marca que se registraron un total de 106 secuestros. Antes de ese año, en 2015, solamente se registraron 97 secuestros. Incluso, en el año 2017, todo volvió a bajar, pero en las cifras que están a partir del año 2018. Entre enero y mayo de 2017, 91 personas fueron privadas de la libertad, pero el golpe sobre la mesa se vería en los años siguientes a ese.

Entre 2018 y 2022, la cifra de las personas secuestradas entre enero y mayo no sobrepasa de los 70. 67 en 2018, 61 en 2019, 50 en 2020, 60 en 2021 y 55 en 2022, estos años fueron considerados bajos con respecto al tema de la seguridad, pero lo preocupante es que el 2023 ha picado en punta y no tiene intención de bajar, pues se cree que los números no han llegado a su máximo en el año como tal. Es por eso que el llamado de atención es a las autoridades y al Gobierno Nacional, como lo explica Motoa en su trino.

En lo corrido de 2023 y lo corrido de 2022, 55 personas fueron afectadas el año anterior, en medio de 46 secuestros ocurridos en la primera parte del año y solo entre enero y mayo. Por su parte, en el 2023, la cifra se elevó de manera escandalosa, ya que en 104 casos de secuestro, 144 personas se vieron afectadas por las mismas. La variación entre víctimas y casos subió un 162% y un 126%, algo que sin duda provoca preocupación en los colombianos.

En la tabla histórica, la cual está clasificada por años, en el 2013 hubo un total de 299 secuestros, seguido de 2014 que hubo 288. Faltando cinco meses, las estadísticas podrían consolidarse y marcar un récord histórico en esta práctica. Se espera, según muchos internautas, que las cosas puedan mejorar en materia de seguridad en muchas de las zonas del país.