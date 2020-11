Impactante que después de un huracán categoría 5 la virgen estaba en pie: Duque

Tras realizar un nuevo recorrido por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para continuar brindando apoyo a las personas afectadas por el impacto del Huracán Iota, el presidente Iván Duque aseguró que a nivel personal lo impactó que una imagen de la Virgen María hubiese quedado en pie, luego de la afectación que tuvo la isla.

“Realmente es impactante que después de haber pasado por la isla de providencia un huracán categoría 5 la Virgen estaba en pie. Muchas personas hoy me decían que ella es milagrosa, porque evitó muchas muertes en nuestra isla”, señaló el mandatario.

Duque señaló que comparte esta experiencia personal sin ánimo de invadir la fe de los ciudadanos, porque respeta las expresiones religiosas de todas las personas, sin importar el credo o el culto, sin embargo, destacó que no se puede negar lo poderosa que es la imagen de la Virgen María, que se encontró en su paso por Santa Catalina.

De igual forma, el jefe de Estado se solidarizó con las familias de los muertos y desaparecidos en Cúcuta por la ola invernal que también ha golpeado esta parte del país, al igual que a Chocó, Antioquia, Cartagena y otras zonas del Caribe.

“Claramente estamos ante un fenómeno de la niña que no es de la proporción que se vio en el año 2010, 2011, como lo he dicho varias veces. Está más asociado al comportamiento de 2017 y 2018, pero no obstante estamos viendo precipitaciones muy severas y trae afectaciones en varios lugares del país”, agregó.

El presidente destacó que una de las características que tiene Colombia es que cerca del 40 % de la población habita en zonas proclives a riesgos climáticos, como lo ha dicho el Ideam. Dijo que por esta razón todo el sistema de gestión de riesgos está activado con toda la capacidad de respuesta.

Duque declara zona de desastre a San Andrés y Providencia

A través del decreto 1472 de 2020, el presidente Iván Duque declaró como zona de desastre al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto, tras el paso del huracán Iota, que, al llegar al departamento, se ubicó en categoría 5.

El decreto explica que la declaratoria de emergencia durará durante un año que se podría prorrogar durante otro año, si así lo considera el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

Así las cosas, el decreto contempla la existencia de un régimen aduanero especial para “las mercancías que ingresen en calidad de auxilios que se adquieran para ser destinados a las acciones de respuesta a la emergencia, la rehabilitación, reparación o reconstrucción de las áreas afectadas”.

También crea un plan de acción específico que tendrá diez lineamientos, que incluyen asistencia humanitaria a las familias afectadas, administración y manejo de albergues, agua potable y saneamiento básico, salud integral y vigilancia epidemiológica, recuperación y construcción de viviendas, reactivación económica y social de la zona, ordenamiento territorial, alertas tempranas, obras de emergencias y mitigación, y continuidad de la prestación de servicios públicos.

Puede leer: Huracán y lluvias no dan tregua: Providencia quedó devastada

Para esto, el plan contempla la coordinación de las acciones entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Archipiélago.

En la tarde del martes, el presidente Iván Duque arribó a la región insular y se ocupó de realizar las respectivas inspecciones en la zona. Luego del cateo, se informó que, hasta ahora, hay dos víctimas mortales –Fuentes Levinson, quien se encontraba en el sector Casa Abajo y de Vincent Archbold, en la isla de Santa Catalina– y un desparecido.

A su turno, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, confirmó que los registros preliminares apuntan a que el 100 % de las 1.400 viviendas en la isla resultaron afectadas. El 80 % de ellas, destruidas totalmente.

Ante la magnitud de la emergencia, al territorio llegó ayer el ARC Independiente, embarcación tipo corbeta perteneciente a la Armada de Colombia, cargada con más de 15 toneladas en ayudas humanitarias.

Además, según Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, a bordo de esa nave llegaron 200 hombres y mujeres para brindar apoyo médico, logístico y de abastecimiento.