Esta acción se llevó a cabo, desde las 10:00 a.m., mediante un riguroso procedimiento técnico y tras un año de estudios de riesgos. Allí fueron usados 433 kilos de explosivos, incrustados en 1.889 perforaciones hechas en 533 columnas de infraestructura.

Desde el año 2016 se encontraron debilitamientos y fatigas en los materiales del edificio, al igual que inclinaciones en las estructuras, grietas pronunciadas y daños visibles en las columnas.

La decisión de ejecutar este procedimiento se debe, según el Ministerio a que ingenieros militares, en su momento, hicieron una detallada revisión de la estructura, tras lo cual y con base en análisis técnicos, se llegó a la conclusión de que la implosión constituye el procedimiento adecuado para no poner en riesgo las construcciones en la zona y evitar afectaciones al medio ambiente.

Según la cartera de Defensa, fue usado este método de implosión debido a que así se disminuye la sismicidad, impacto de caída del edificio, el ruido y el polvo, por lo que hubo una mínima afectación para los vecinos de la zona y, lo más importante, que no tuviese efecto en el medio ambiente.

El proceso de demolición del edificio está a cargo del Consorcio Infraimplot Bogotá, que además de la implosión de la estructura utilizará un sistema mecánico tradicional en terreno para lograr de manera segura y eficiente finalizar esta actividad que inició el pasado 4 de junio.

Lea: Nuevas aerolíneas low cost llegan al país

Por esta razón este domingo se tuvo previsto un dispositivo especial de seguridad y de manejo de tráfico, el cual contempla el cierre de la Avenida Eldorado (calle 26) entre las carreras 50 y 60 desde las 9:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m. También se programó el cierre de las carreras 54, 57 y 59, entre las calles 24 y 44 en los sectores del CAN y Salitre.

Esta implosión constituye la segunda que se realiza en el CAN. La primera fue la del edificio del Ministerio de Transporte el 19 de noviembre de 2017