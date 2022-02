¡Indignación! Yegua fue pintada con las siglas de las AUC en Antioquia

De acuerdo al reporte emitido por el medio regional Informativo Regional 4 y confirmado por las autoridades locales, el semoviente es propiedad del concejal Luis Botero, adscrito al partido Centro Democrático.

“La yegua estaba en un rastrojo de la zona de La Industrial con otros animales. Como la yegua es tan mansita, resultó marcada así. Yo al principio no le paré bolas al asunto, pero cuando me paró la Policía me preguntó que qué le había pasado al animal, así que la Policía se puso alerta y llamaron a la Sijín. A la yegua la pintaron con anilina, una cosa que no ‘pegó’ y que con dos lavadas se le quitó. Ahí ya está bien en el potrero”, le dijo Botero al medio.