$!Indignante: Mujer es grabada arrastrando a perro con una soga desde un taxi

Leidy Corrales, una cartagenera indignada con lo que había presenciado, decidió publicar en Instagram un caso de maltrato animal que la dejó impotente.

Asegura que en la madrugada del domingo vio un taxi en Villa Estrella que llevaba a un perro amarrado con una soga en el cuello, lo llevaban arrastrado por la carretera.

“Yo iba en el carro con mi esposo, cuando de repente veo que llevan arrastrando a un perrito con una cabuya fuera de un taxi. A la gente le molestó y comenzaron a pitar para que frenara. Yo estoy en estado de embarazo, pero me molestó tanto la situación que me salí para confrontar a los que estaban dentro del taxi y logré ver a una mujer sentada al lado del conductor. Me puse histérica y les dijes que metieran al perrito al carro”, contó Leidy Corrales a El Universal.