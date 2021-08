$!Informe muestra que la violencia es el “pan de cada día” en las salas de redacción

“La propuesta de esta investigación nace con una campaña que realizamos como red en 2016 frente a las múltiples agresiones contra mujeres periodistas. Sin embargo, nos dimos cuenta que no era suficiente y quisimos profundizar y avanzar más en los elementos que nos permiten entender la problemática de la violencia machista y que, a su vez, los datos que se arrojaran tanto cuantitativos como cualitativos nos permitieran entender la magnitud del problema, su impacto y las oportunidades para la justicia, reparación y no repetición”, explica Fabiola Calvo Ocampo en entrevista con Vanguardia.

Pero no solo las mujeres sufren violencia, también los hombres son agredidos, en su mayoría de forma física, aunque en contextos diferentes.

Las recomendaciones

“En una fiesta del trabajo, uno de los compañeros, el consentido del editor, que vivía cerca de ella, le propuso que tomaran un taxi juntos. Ella aceptó, pero antes de subirse, él le entregó un vaso de cerveza que ella tomó. Desde ese momento no tiene recuerdos de nada, solo unos ‘flashbacks’ del tipo encima de ella en lo que cree es un motel. Ella me contaba que no tenía fuerzas, que intentaba quitárselo de encima y se volvía a quedar dormida o desmayada. El recuerdo más claro que tiene es despertando en su casa con la ropa mal puesta y con el cabello mojado. Luego le escribió a esta persona preguntándole lo que pasó porque no recordaba nada. El tipo le respondió: ‘Usted me dijo que nos comiéramos y nos comimos’.

“Fue a donde una amiga ginecóloga que, después de que la examinó y escuchó su historia, concluyó que la violaron. Mi amiga no quiso denunciar, no quiso decir absolutamente nada. Su vida dio un giro muy drástico, en cuestión de meses se fue del país. Después de todos estos años de experiencias vividas, si hubiera escuchado la historia de mi amiga, armo un escándalo, no me hubiera quedado callada”.

Este es uno de los testimonios que presenta el informe acerca de la violencia sexual que con frecuencia sufren las mujeres periodistas.

Y aunque la indignación es grande, denunciar no siempre es una opción.

Es por eso que el informe presenta algunas recomendaciones para detener las violencias contra los periodistas y comunicadores.

Las investigadoras proponen, por un lado, cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales sobre procesos de formación con enfoque de género.