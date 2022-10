Inicia una nueva temporada en el largo proceso del expresidente Álvaro Uribe

El pasado 28 de abril, la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, negó la solicitud de preclusión a favor del expresidente, argumentando que la Fiscalía no demostró los elementos de juicio suficientes para cesar el proceso, acogiendo los argumentos de quienes se presentaron como víctimas en esta actuación.

Es decir, el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, y la exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, entre otros. Además, en su decisión, la Juez 28 le sugirió a la Fiscalía practicar varios actos investigativos.

Esta decisión trajo como consecuencia directa que la Fiscalía tuvo que cambiar de fiscal encargado del caso. Gabriel Jaimes dejó el cargo por agotar los tiempos de investigación y lo reemplazó Javier Fernando Cárdenas.

A su llegada, Cárdenas ordenó que se practicaran más de 20 nuevas pruebas acogiendo las recomendaciones de la Juez 28, entre las que se encuentran 14 declaraciones, un interrogatorio al imputado, siete inspecciones a diferentes autoridades y una búsqueda selectiva en base de datos. Además de practicar pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras.

Con base en esto, Cárdenas, contrario a lo que esperaban las víctimas, decidió volver a solicitar la preclusión del caso. “El fiscal de conocimiento, con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva”, explicó la Fiscalía.

Por esta razón, este lunes empieza nuevamente un proceso que puede desencadenar en el final del proceso o el comienzo del juicio contra el exmandatario. ¿Qué dicen algunas de estas nuevas pruebas?

INTERROGATORIO

Uribe rindió interrogatorio ante la Fiscalía el 18 de julio de este año. Durante esta diligencia, revelada por el diario el Tiempo, Uribe reafirmó lo que ha dicho en varios escenarios.

“Yo nunca tuve interés distinto en que se verificara la información que me llegaba. Nunca mi iniciativa fue a buscar testigos. Jamás ha pasado por mi mente sobornarlos. Siempre pedí que todo se mandara a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte verificara, por ser la competente".

Dentro su declaración, Uribe también reafirmó que no conoce a Juan Guillermo Monsalve. "No lo conozco de manera directa. De manera indirecta, por este proceso. Su padre fue contratista de la hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador de la hacienda, pero luego de que mi familia salió de allí”.

Una respuesta similar entregó Uribe cuando le preguntaron sobre Enrique Pardo Hasche, otra de las fichas clave de este proceso. "Yo nunca le mandé decir nada. No lo conozco”.

DECLARACIÓN DE ÁNDRES FELIPE ARÍAS

Dentro de las pruebas recogidas se encuentra también la declaración del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por Agro Ingreso Seguro, en donde revela información que recogió durante los dos años que estuvo en la Federal Detention Center, de la ciudad de Miami, en dos temporadas.

Según la declaración conocida por el diario el Tiempo, Arias dice que durante su permanencia en esa cárcel estadounidense conversó con “alias ‘Gordo Lindo’, alias ‘Don Berna’, alias ‘Cuco Vanoy’, alias ‘Macaco’, alias ‘Mi Sangre’, muchas de esas personas de narcotráfico que han terminado en ese centro de detención. Y ellos, de su propia cuenta, me empezaron a contar cosas”, señaló Arias.

En este sentido, Arias agrega que en medio de estas conversaciones alias ‘Gordo Lindo’ le habló de un plan que la mafia estaba tejiendo en su contra y en contra de su hermano, el ganadero Santiago Uribe.

“Me dijo que Ramón Quintero era el patrón del mayor Meneses, que Ramón Quintero puso al mayor Meneses ahí en Buga, en algún momento para que le permitiera hacer sus cosas y poder moverse y movilizarse sin ningún problema para que él le controlara la seguridad y le estuviera reportando a Ramón Quintero. Y me dijo ‘Gordo Lindo’ que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe”, declaró Arias.

PROCESO JUDICIAL

El proceso contra Álvaro Uribe tuvo su génesis en el año 2012, cuando después de un debate en el Congreso, el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber, supuestamente, ofrecido sumas de dinero y beneficios jurídicos a antiguos jefes paramilitares, para que estos declararan en contra del exmandatario y lo señalaran de ser el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y autor de crímenes como la masacre del Aro.

Seis años después, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban, y reveló que, por el contrario, había encontrado pruebas en contra de Uribe de cómo había, presuntamente, manipulado testigos que su abogado Diego Cadena se encargaba de contactar en las diferentes cárceles del país.

Por esta razón el 24 de julio de 2018, la Corte decidió abrir una investigación formal en su contra. Estos han sido los momentos clave de su proceso.

- 8 de octubre de 2019: El expresidente Uribe se presentó ante la Corte y rindió su declaración.

- 4 de agosto de 2020: La Corte Suprema luego de más de dos años de investigaciones, ordenó prisión domiciliaria contra el expresidente Uribe, porque encontró evidencias de posibles riesgos de obstrucción a la justicia por parte del expresidente durante el recaudo de pruebas.

- 18 de agosto de 2020: El expresidente Uribe envió una carta al presidente del Senado, Arturo Char, presentando su renuncia a la curul que ocupaba en el Senado de la República, desde 2014. Según Uribe, la medida de detención domiciliaria en su contra anula sus posibilidades de regresar al legislativo.

A partir de ese momento inició la discusión sobre si su proceso debía continuar en la Corte Suprema de Justicia o si debía pasar a la Fiscalía General de la Nación. Además, se presentó un debate sobre los verdaderos motivos que Uribe había tenido para salir del Senado.

- 31 de agosto y 1 de septiembre de 2020: La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviar a la Fiscalía el expediente contra el expresidente Uribe.

- 4 de septiembre de 2020: A partir de la decisión de la Corte, el caso llegó oficialmente a la Fiscalía, donde fue asumido por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes.

- 6 de noviembre de 2020: El juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la decisión de que el expresidente pudiera afrontar el proceso en libertad, además tomó una decisión trascendental para el proceso, pues consideró que en el proceso del exsenador Álvaro Uribe se podía equiparar la indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia, bajo el antiguo proceso que se surte bajo la Ley 600 del 2000, con la imputación de cargos, que hace parte del actual Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

- 15 de enero y 20 de enero de 2021: Por considerar que existe una clara violación al debido proceso en la decisión de equiparar la indagatoria con la imputación, los abogados del expresidente radicaron una tutela el 15 de enero, en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá por la presunta violación al debido proceso.

- 27 de enero de 2021: El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que instauró la defensa de Álvaro Uribe Vélez, con la que buscaba que se tumbara la condición de imputado de su cliente investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, porque no son los magistrados los que deben decidir el nuevo rumbo del proceso, sino que ya es competencia de la Fiscalía. Esta decisión fue impugnada.

-5 de marzo de 2021: La Fiscalía General de la Nación anunció que el fiscal a cargo del proceso contra Álvaro Uribe, Gabriel Ramón Jaimes, solicitará audiencia ante un juez de conocimiento para pedir la preclusión de la investigación contra el exmandatario.

-26 de julio de 2021 hasta el 28 de abril de 2022. Inició y concluyó la audiencia de preclusión contra el expresidente Uribe. Juez la negó.