Inicia vacunación sin agendamiento para mayores de 40 años en Colombia

“Si a eso le sumamos a la población de 45 a 49 que son 5.800.000, estamos hablando de más de 12 millones de habitantes que se esperan vacunar. Tenemos la idea de que a medida que vamos bajando la edad en la aplicación de vacunas en el Plan Nacional hay menor percepción del riesgo. En este tercer pico hemos visto una afectación muy grande en los mayores de 40 y no hacerlo no es una opción. Hasta que no tengamos una cobertura suficiente no vamos a llegar a contener la pandemia”, dijo el ministro Fernando Ruiz.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado a la población colombiana que se encuentra habilitada en este momento a vacunarse contra el covid-19, entre ellos, los mayores de 50 años y docentes de todo el país. Según Ruiz, en el perfil de 50 a 59 solo se ha logrado el 54 %. “Ya tenemos las vacunas aseguradas. Hay para todos y es nuestra responsabilidad buscarlas”, concluyó.