¡Insólito! Conductor de aplicación de transporte amenazó con secuestrar a su hija por no pagarle con efectivo.

Antes esta situación, la menor de edad le dijo que hablara entonces con su madre, la persona adulta que solicitó el servicio. “Yo recibí una llamada del conductor y este me dice que él no recibe pagos por tarjeta de crédito y que le pague por Nequi o por DaviPlata. Yo le expliqué que el pago se hace por la aplicación y que mi tarjeta estaba vinculada. Le dije que finalizara el servicio y que el dinero le ingresaba a su cuenta”.

Fue ahí cuando iniciaron las amenazas por parte del conductor de esta aplicación. “Me dijo que yo no sabía con quién me había metido, que me comiera los 5.000 pesos. Le volví decir que solucionara el problema con la aplicación. Luego le colgué”, contó la mujer a El Tiempo.

Y es que según su relato, ese mismo día recibió dos mensajes de texto del conductor de la moto, donde este la amenazó con raptar a su hija en el colegio, como venganza para cobrarle los 5.000 pesos.

“Me dijo que no me imaginaba la forma en la que lo iba a hacer. Textualmente, me dijo: me la voy a follar y luego se la dejo tirada en el conjunto. No se imagina lo que le voy a hacer. Yo tomé todos los pantallazos y le avisé a la aplicación”, dijo.

Y añadió: “Los conductores recogen a la persona, no inician el servicio, pero se quedan con tus datos. El pasajero se sube a la moto y lo que hacen es pedirle indicaciones al usuario por dónde tienen que ir. Cuando llegan al destino, cancelan el servicio y te piden la plata en efectivo. Tú nunca tienes el récord de que esa persona estuvo contigo. A mí en la aplicación no me aparece que hubiera estado en contacto conmigo o que yo le hubiera hecho un pago”.

Ante esta crítica y peligrosa situación, toda la familia reportó a la aplicación las amenazas y pidió los datos del conductor. “Ellos me dieron nombre, apellido, cédula y dos teléfonos. Solo me dijeron que lástima lo que me pasó, pero que los servicios son solo para mayores de edad. Desestimaron toda la amenaza”.

Como no recibieron ayuda de la aplicación, pidieron ayuda con el cuadrante de la Policía, quienes al principio también lo tomaron a la ligera; sin embargo, al revisar los datos del hombre, encontraron un largo prontuario delictivo.

“Es que comencé a recibir extrañas llamadas. Y por eso les pedí ayuda a los oficiales y lo tomaron muy a la ligera. Le dije que había encontrado algo atípico con la cédula. Cuando buscaron se dieron cuenta de que tenía varios antecedentes como tráfico de armas, concierto para delinquir, entro otros. Tenía hasta condena”, contó la madre de la menor.