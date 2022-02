“Intranquiliza una posible presidencia de Gustavo Petro”: Efraín Cepeda

Aunque ya ajustó ocho periodos en el Senado, le aseguró a EL COLOMBIANO que se vuelve a lanzar porque todavía tiene para aportarle al país en términos sociales; confía en que la candidatura de David Barguil despegará; y respaldó la tesis de que Gustavo Petro es una amenaza para la democracia colombiana.

¿Cuáles son sus banderas para seguir en el Senado?

“Llevo ocho periodos en el Senado y he estado en comisiones económicas, he trabajado en causas sociales, generación de empleo, con enfoque en seguridad y educación. Entre mis banderas tengo una propuesta para el próximo presupuesto general de la Nación y es extender el Ingreso Solidario hasta diciembre de 2023 y beneficiar a unas 2 millones de familias. También buscaré la ampliación de cupos en universidad pública en todo el país y fortalecer la educación superior especialmente en las zonas rurales, para brindar más oportunidades y calidad de educación a quienes no viven en las grandes ciudades”.

Usted lleva ocho periodos en el Senado y quiere seguir ahí. ¿Qué lo motiva a permanecer tantos años en esa curul?

“Cuando uno encuentra que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos, reducir los niveles de pobreza y aportar en términos de equidad, se motiva para seguir en el Congreso”.

Pero al llevar tantos años ahí se podría decir que usted está atornillado a su curul...

“No necesariamente. Sigo en el Senado porque no he tenido tachas, todo lo contrario, he tenido reconocimiento nacional por la vocación de servicio. El reconocimiento a mi trabajo se ha demostrado en el incremento de los resultados de votación cada cuatro años”.

¿Y no considera la posibilidad de ceder esa curul para que una persona más joven del partido pueda ocuparla?

“Tengo en mi equipo muchas personas jóvenes que están haciendo carrera política y ya llegará el momento. En cuatro años probablemente buscaré ser el candidato oficial del conservatismo a la Presidencia de la República y ahí se abrirá esa posibilidad para que la curul la ocupe alguien más”.

¿Cuántos votos tiene como meta el partido para marzo?

“Vamos a tener al menos 2 millones de votos”.

¿El conservatismo va a quedar golpeado en términos electorales al no tener en el tarjetón a los senadores Juan Diego Gómez, David Barguil, Nora García y Aída Merlano?

“Por el contrario, vamos a aumentar el número de curules este año. En el tema de ausencias, no estará Nora García, pero ella estará apoyando a Marcos Daniel Pineda; no estará Juan Diego Gómez, pero está el representante Albeiro Echeverry en su lugar”.

¿Serán un lastre para el partido casos de exsenadores que lo empañan como el de Aída Merlano y Richard Aguilar?

“No. Esas responsabilidades son individuales. Ellos hicieron parte del Partido Conservador, pero la colectividad nada tiene que ver con el accionar o faltas en la transparencia que tenga cada uno de los parlamentarios”.

¿Pero se hizo alguna reflexión para evitar que se le den avales a este tipo de personajes?

“Lo que hemos hecho es implementar una verificación con lupa, nos encargamos de examinar los nombres de personas y sus trayectorias”.

Le puede interesar: ‘Campaña despedida de Duque’, el plan terrorista que planea el Eln

El conservatismo eligió a David Barguil como candidato presidencial, pero no despega en las encuestas. ¿Cree que esa candidatura se estancó?

“No. La semana pasada realizamos la Convención Nacional del Partido Conservador. Allí el partido confirmó su candidatura y este espacio le permitirá tener más reconocimiento. Yo apostaría a que luego de la convención esos números van a empezar a dispararse”.

¿Cree que hubiera sido valiosa la unión de la centro-derecha con Óscar Iván Zuluaga?

“Respaldo la postura de nuestro presidente, Ómar Yepes, y de Barguil. Ellos han considerado importante que Zuluaga esté, lo invitaron y él dijo que no a la coalición Equipo por Colombia, pero espero que continúen los acercamientos”.

Barguil ha insistido en que Gustavo Petro es una amenaza para la democracia colombiana. ¿Usted cree lo mismo?

“Sin duda el país se intranquiliza con una posible presidencia de Gustavo Petro. A él le haremos frente con propuestas para un manejo económico claro, buen manejo de los programas sociales, y dándole tranquilidad al sector empresarial y la inversión privada”.