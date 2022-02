Muchos de los indígenas, en su mayoría de las comunidades emberá katío y emberá chamí, que están asentados en el parque aseguran que pese a todo prefieren estar en Bogotá que regresar a su tierra. “Yo no quiero volver. Aquí no estamos bien, pasamos muchas necesidades, pero ojalá nos reubiquen pronto”, asegura Omaira, miembro de la comunidad, quien relata en un español intrincado que la muerte la está esperando en el Chocó.

Como no tienen resguardo suficiente para las lluvias, que han arreciado en las últimas semanas, algunos de ellos comenzaron a presentar neumonía y otras enfermedades respiratorias que no tienen la atención sanitaria adecuada. En el parque solo hay un par de baños públicos para cientos de personas, que deben turnarse y a veces esperar largos períodos para entrar.

“A los 16 años me fui a la guerrilla. Estuve ahí siete años y me cansé de andar en el monte, entonces me escapé. Llegué hasta acá, a Bogotá, para pasar el peligro y luego volví a mi tierra. Estando en mi casa, con mi familia, llegó un eleno (miembro del Eln) y me dijo: ‘usted va a morir’, y me mostró un arma. ‘Usted se devuelve o usted va a morir’, me dijo”, contó Omaira.

Además: Mujer denuncia fuerte golpiza en un gimnasio de Bogotá tras discusión por una máquina

Negociaciones infructuosas

A lo largo de estos casi cinco meses la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional han realizado reuniones interminables que no han resuelto la problemática.

Los indígenas reiteran que no tienen las garantías para volver. De hecho, recientemente les llegó la noticia del asesinato de uno de sus líderes. Luis Chamapuro Quiro, del pueblo Wounaan, quien fue asesinado por integrantes del Eln, que lo habían secuestrado el jueves, 3 de febrero.

“Esto nos inunda de dolor. Por no pagar una extorsión de 500.000 pesos lo asesinaron... A él y a otros miembros de nuestras comunidades los están acusando de ser informantes del Gobierno en el San Juan ¿Cómo pretenden que nos devolvamos así? No hay garantías, nos espera la muerte si volvemos”, dijo Jairo Montañez, uno de los líderes que permanecen en el parque.

Por su parte, el Distrito y el Gobierno han pedido a las comunidades del Parque Nacional que se dejen identificar para reubicarlos y que vuelvan a sus territorios. Sin embargo, sus intentos han sido inútiles e incluso han terminado.

En la mañana del 3 de febrero más de 200 funcionarios de la Alcaldía y del Gobierno Nacional se instalaron en el parque para entablar diálogos con las comunidades. En la tarde, cuando intentaron acercarse para realizar el proceso de caracterización, dijeron que fueron atacados con palos.

Los líderes de las comunidades han señalado que esperan que la caracterización se dé en el marco de una tutela que avanza en la justicia. Allí le pidieron al Gobierno seguridad, educación, vivienda y que las negociaciones se realicen con un enfoque diferencial y traductores propios que le expliquen a la comunidad de manera efectiva los acuerdos.