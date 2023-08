Investigan extraña muerte de colombiana que cayó de un edificio en Chile

Lindsay Stephanye Utima Astaiza era oriunda de Palmira (Valle del Cauca) y había viajado a Chile en octubre del año pasado, con su hijo de dos años, para buscar mejores condiciones de vida.

Podría interesarle: Fiscal pidió medidas cautelares a la Cidh por amenazas de atentado contra su vida

“Ella se fue con el fin de buscar un mejor vivir para ella y para su hijo, con alguien que la esperaba allá, su pareja. Ella estaba con el niño, ella me decía que no salía del apartamento por el niño”, indicó la madre de la joven, María Edith Astaiza en RCN Radio.

Estos hechos son materia de investigación, ya que según indicaron sus familiares en diálogo con La FM, se desconocen las razones por la cual la joven habría caído de este edificio. Por lo que se está verificando si se trata de un accidente o la mujer fue empujada por otra persona.

Según indican sus familiares, en este proceso de investigación está la pareja sentimental de la joven, ya que con anterioridad había sido denunciado por violencia intrafamiliar, y en las denuncias y señalamientos que había hecho Lindsay este la había agredido en reiteradas ocasiones.

“Yo no he recibido ningún tipo de información de las autoridades. Pero sí sé que están investigando a la pareja sentimental. El chico me dijo que lo estaban investigando a él, porque ya estaba demandando por agresión, ellos, tenían una vida complicada, en los pocos meses que estuvieron allá peleaban, la última vez la agredió bastante”, agregó la madre de familia al medio de comunicación.

Cabe señalar que esta información la han obtenido por un familiar que también está en este país y se ha encargado de los procedimientos que han hecho las autoridades.

Frente al estado emocional de la joven, la madre de familia indicó que no sintió que existiera algún inconveniente con su hija, ya que ellas hablaron el mismo día que ocurrió este lamentable suceso. Allí, dijo que la vio contenta y que habló de algunos planes a futuro.

“Hablamos por videollamada. Ella me llamó, estaba contenta, sonrió, habló con los hermanos, con una tía mía. Ella le dijo a mi tía que estaba bien, y que estaba en proceso para que le permitieran ingresar el niño al jardín para que ella pudiera trabajar. Ella decía que quería trabajar para ayudarme a mí y a sus hermanitos”, dijo la mujer.

Además, en medio de la conversación se habló de un futuro viaje que tenía planeado la joven realizar para Colombia.

“No vi que ella estuviera aburrida, ella estaba bien. Yo le dije que en diciembre viajaba para ayudarle con el niño. Estábamos en ese proceso. Eso es lo extraño, si yo le dije que iba, no sé por qué no me esperó”, expresó María Edith Astaiza en entrevista con RCN Radio.

No han podido repatriar el cuerpo

Los familiares de la joven indicaron que no se ha podido realizar el debido proceso para repatriar el cuerpo de su hija debido al alto costo que tiene, por esta razón están pidiendo ayuda para recoger los fondos que necesitan.

“Estamos recogiendo fondos para poder viajar; me dicen que repatriar el cuerpo de mi hija cuesta $14 millones. Lo más importante es que yo pueda viajar para recuperar a mi nieto, de dos años. Le pido al gobierno y a las personas que me puedan ayudar a traer el cuerpo de mi niña y poderle brindar cristiana sepultura en su tierra”, finalizó María Edith.

El llamado lo realizan también al Gobierno local, departamental y nacional para que en estas ayudas ellos puedan también viajar a Chile y traer a su nieto.