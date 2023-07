Semana tuvo acceso a la noticia criminada de la Fiscalía, que indica que el incidente ocurrió el 19 de agosto del 2015, a las 6:30 p. m. Uno de los detalles que se conoce del relato es que, al parecer, Dussán se encontraba en estado de alicoramiento cuando tomó por el cuello a su escolta.

“Estando en el conjunto residencial donde vive el querellado, pero más exactamente en el sótano de los parqueaderos, el querellado me agrede verbalmente diciendo: marica, huevón, respéteme. Yo le paso al querellado un bolso, pero me toma por el cuello, me estruja, yo me le quito, lo dejo en su ascensor y le hago entrega del vehículo principal, el querellado reaccionó de forma violenta sin justa causa”, reveló García a la URI de la Fiscalía el 21 de agosto de ese año.

En su relato, el escolta fue más allá y señaló que dos personas más presenciaron lo sucedido. “De estos hechos son testigos mi compañero Julio César Moros y también el celador del conjunto de apellido Riveros. El querellante (Dussán) estaba embriagado”. Al parecer, al día siguiente del incidente, el entonces líder del Polo Democrático se justificó diciendo que estaba “piao”, indicó.

Esta no sería la primera vez que el ahora Presidente de Colpensiones agrede a un miembro de su cuerpo de seguridad. Según dijo el denunciante en su momento, Dussán en “varias ocasiones ha agredido verbalmente a otros compañeros del esquema de seguridad”.

Detalles de la agresión

Luego de que se conociera la denuncia formal de la agresión ocurrida en 2015, Semana conversó con el escolta, quien reiteró su versión de los hechos y reveló detalles de lo sucedido. Entre otras cosas, el entonces miembro del cuerpo de seguridad de Dussán, contó que la agresión se presentó tras un almuerzo.

“Fue saliendo de un restaurante de la Zona G, almorzó y salió en estado de embriaguez, nos desplazamos al apartamento de él y en el camino nos trató mal a todo el equipo de seguridad, sobre todo a mí, diciéndonos un poco de groserías. Cuando entramos al sótano donde él estaba viviendo, me encuelló y me dijo: hijue..., y un poco de cosas ahí. En ese tiempo yo sabía que el señor andaba armado”, manifestó García.

Asimismo, mencionó que tomó la decisión de instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía y, al enterarse, Dussán lo amenazó con dejarlo sin empleo. “Para evitar inconvenientes, decidí denunciarlo en la URI de Kennedy, él me dijo que se iba a encargar de que no me dieran más trabajo en ese tiempo con la empresa de seguridad y que iba a mover sus influencias y todo quedó ahí”, indicó.

El escolta también señaló que “por prevención” fue sacado del esquema de seguridad del entonces Presidente del Polo Democrático, puesto que ocupó durante ocho meses. A raíz de este hecho a Dussán le quitaron dos unidades del cuerpo de seguridad y un vehículo.

“Me mandó a decir con otras personas que le quitara la denuncia, pero no la retiré. Yo sí sé que tenía quejas e informes por maltratos a los equipos de seguridad”, agregó García. No obstante, hasta el momento, el abogado y exsenador del Polo Democrático no ha emitido ningún pronunciamiento en su defensa ante estos graves señalamientos.