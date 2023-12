'Jalón de orejas' del presidente Gustavo Petro a sus ministros: ¿por qué les llamó la atención?

“Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento. No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar lo que hizo Petro. Mamola. Mamola, el pueblo no se rinde, carajo”, fueron sus palabras ante los asistentes.

Tales declaraciones se dieron luego de confesar que algunas de sus ideas no se han materializado como esperaba y, por tanto, quienes recibieron el ‘jalón de orejas’ fueron sus Ministros.

“Quién lo creyera, algún día escribiré de eso, el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año para que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que la educación sea gratuita”, dijo.

Aunque tomó de ejemplo el sector educativo, se sabe que en los últimos días cada miembro de su gabinete ha pasado al tablero en medio del denominado cónclave que está realizando. En ese espacio están rindiendo cuentas ante el pedido del Presidente de acelerar la ejecución.

“Es como si uno solo se pusiera a mover un elefante a ver si avanza”, insistió.

Y se quejó de que “no había ni siquiera una institucionalidad en el Ministerio de Educación para cuidar la universidad pública”, así que la oposición lo ha tratado incluso de “bruto” por apostarle a esa propuesta.

Respecto a las sedes universitarias que prometió tan pronto subió al poder, dijo: “¿Ustedes creen que en el Estado hay funcionarios capaces si quiera de diseñar como arquitectos una sede universitaria? Todo lo volvieron especio para contratar privados, para cualquier lado que uno mire en la administración pública solo hay negocios, nunca hay solidaridad”.

Así que propuso a los presentes seguir adoptando el modelo de cooperativas solidarias para que sus proyectos salgan adelante y, ojalá, repetirlo en el resto del país.El mensaje fue tan amplio que incluso invitó a los periodistas a asociarse “para fundar medios cooperativos y no depender del rico” y que así “puedan decir aquello que haya que decir”.

Información tomada de Colprensa.