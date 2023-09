Jhonier Leal no sería un asesino, nuevo testimonio acusa a otra persona del doble homicidio

En medio de la diligencia judicial en contra de Jhonier Leal, presunto asesino de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su mamá, Marleny Hernández, un nuevo testigo apareció y podría darle un giro a la historia que conmocionó al país a finales de 2021.

En la audiencia habló Francisca Teresa Muñoz, quien se presentó como amiga de la familia, especialmente de Carlos Andrés García, quien es hermano de Mauricio Leal y está privado de la libertad en una cárcel y quien, además, según ella, sería el responsable del doble crimen de noviembre de 2021.

Muñóz aseguró que a través de una llamada que Carlos Andrés García le habría hecho, desde la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, le había confesado que quería asesinar a su mamá y a su hermano, porque, según dijo, no lo estaban ayudando con su proceso judicial en prisión.

Estas declaraciones señalan a otra persona como la principal responsable del crimen. Si bien es cierto que el crimen sí habría sido ejecutado por una persona de la misma familia Leal, los reflectores no apuntarían a Jhonier, quien fue imputado por homicidio culposo a título de dolo y manipulación de material probatorio, como lo aseguró la Fiscalía General de la Nación.

'Me están torturando'

A principios de septiembre se reanudó la diligencia judicial en contra de Jhonier Leal por ser el principal sospechoso del doble crimen de su hermano Mauricio y de su mamá Martha, a quienes habría asesinado con arma cortopunzante en 2021.

En medio de la audiencia, el acusado le reclamó a la Fiscalía General de la Nación diciendo que se sentía "torturado psicológicamente" por la forma en como el fiscal del caso, Mario Burgos, lo miraba en la diligencia.

“Yo si le pido tanto al fiscal como a la señora Andrea que tengan un poquito de respeto, que no me estén mirando, que no se estén burlando, es lo único que pido. Son miradas muy sugestivas y me están siempre torturando psicológicamente con esas miradas y esas risas que no me gustan, es lo único que pido, un poco de respeto”, dijo Leal luego de que interviniera una de las testigos.

Ante esto, quien se pronunció de forma contundente fue la jueza, quien le dijo al imputado que las emociones se mostraban de forma exterior y que era completamente normal.

“Yo sé señor Jhonier que usted claramente puede en las respuestas que estén dando los testigos asentar con su cabeza (...) todos nosotros exteriorizamos nuestras emociones de diferente manera, tal vez lo mismo lo hace la Fiscalía e incluso la suscrita. Pero por favor mucha mesura, doctor Mario Andrés Burgos, señor Jhonier”, afirmó la jueza.

El testimonio de la amiga

Luego de que se reanudara la diligencia judicial en contra de Jhonier Leal por el presunto crimen de su hermano Mauricio y de su madre Martha, una de las testigos relató la discusión que el presunto asesino habría tenido con su mamá. "Estaba muy ofuscado", dijo.

“No ingresé a la casa, yo iba a tocar en la casa número 18 cuando escuché una discusión muy fuerte entre el señor Jhonier Leal y su mamá, él estaba muy ofuscado”, recordó la testigo. Por esta situación prefirió no tocar la puerta, ya que “no me gusta meterme en problemas familiares", afirmó Alba Mercy Balbuena, quien era muy cercana al estilista que fue asesinado de forma violenta.