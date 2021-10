Jóvenes guajiros trasladan huelga de hambre a Bogotá

Este viernes los jóvenes cumplen 20 días de su segunda huelga, que hoy ya es evidente en el agotamiento físico, pero están dispuestos a llegar al límite que sea necesario para que los problemas de La Guajira se resuelvan con voluntad política de parte del Gobierno.

Es la segunda huelga que realiza en menos de tres meses este grupo de jóvenes guajiros, conformado por afrodescendientes, indígenas, estudiantes, profesionales y ciudadanos del común. El primero de julio en Riohacha iniciaron su primera huelga que terminó el día número 20, cuando firmaron un acuerdo con el Gobierno, el cual no se cumplió, dicen.

Según los manifestantes, el acuerdo dejó por sentado la intención y la voluntad de sentar las bases del cumplimiento de los derechos fundamentales para los habitantes de esta región del país.

“En nuestros territorios la palabra es sagrada. Nosotros dijimos que si el Gobierno no tenía voluntad y si no cumplía por lo cual nos habíamos comprometido con nuestro pueblo, volvíamos a la huelga de hambre, asumiendo cualquier sacrificio necesario”, afirmó Luis Fernando Lobo Barrera.

Por eso, Luis Fernando y los demás jóvenes iniciaron el pasado 20 de septiembre en Riohacha una nueva manifestación, que por medio de un corredor humanitario de organizaciones sociales, trasladaron ahora a Bogotá, el centro de la discusión política del país.

“Para nosotros es importante alzar la voz para nuestro departamento desde este espacio, por eso la traemos hasta acá. No queremos que esta lucha se convierta en una lucha aislada desde el territorio sino sentarla donde están los poderes, donde pueden decidir e incidir en transformar a nuestro departamento”, agrega Luis Fernando.

Dicen que la mayoría de las solicitudes son hechas al Gobierno Nacional, el cual sería el único que tendría la capacidad política, administrativa y financiera de resolver los problemas de La Guajira.

“Tenemos una pobreza dimensional en algunos territorios del 65 % y en otros de casi el 95 %. La gente es muy pobre y la pobreza multidimensional habla de las dificultades del acceso al agua, a la educación, a la salud”.

Añade que “cuando no hay agua o el agua no es potable, los niños se enferman y si, a aparte de eso no hay acceso a la comida, pues mueren de hambre”.