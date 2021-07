Juan Diego Gómez es el nuevo presidente del Senado de Colombia

Gómez es abogado de la Universidad de Medellín, con maestría en la Universidad Nacional, en Recursos Minerales. En el ejercicio político ha sido diputado de la Asamblea de Antioquia durante dos períodos (2004-2007 y 2007 – 2010), a la Cámara de Representante llegó a la Cámara (2010 – 2014) y al Senado llegó en 2014 hasta la fecha.

En la actualidad es el presidente de la Comisión Segunda la cual se encarga de Política internacional y defensa nacional entre otros temas.

En su discurso Gómez señaló que “seamos sinceros, no estamos en el mejor de los momentos, y reconocerlo, es el primer paso para retomar el valor civil y el sentido político para trazar la ruta que nos lleve hacia la reconciliación y con ella, la superación de nuestros problemas, la violencia no es una opción y nuestras diferencias no son la causa para acabar con nuestra democracia”.

Expresó además que “la sordera estatal es el detonante de la indignación, que a su vez, es una las principales causas de la protesta pública. Es legítimo hacerse escuchar cuando los oídos del poder se cierran. Entenderlo y procesarlo es evitar que el estallido escale a dimensiones incontrolables, que incluso, den rienda suelta a formas disfrazadas de democracia, que no son más que tiranía empacada en el peligro del populismo o peor aún , en el gobierno de las minorías”.

Anunció Gómez que el Senado habilitará una ambiciosa plataforma tecnológica que le permita a los ciudadanos desde cualquier rincón del país, intervenir en el ejercicio legislativo, como un agente activo en la factura de la ley y en el accionar del control político.

Gómez sostuvo que en este año de labores buscará que se legisle para los jóvenes, “un congreso de cara a la juventud colombiana, exige establecer y decodificar un diálogo intergeneracional que nos permita comprender las necesidades, de una juventud que palpita fuerte en la calle, una juventud que nació en la era digital, que interactúa a través de las redes sociales, con grandes conquistas en derechos individuales y colectivos, una juventud que desea ponerle corazón a la construcción del nuevo país que reclama, pero que esa construcción demanda más que arengas, pancartas, lives, marchas y grafitis, bienvenida la movilización audaz, sea ácida o alegórica, pero mucho más bienvenida la propuesta concreta, la idea sensata, la participación activa, y la influencia definitiva en cualquier proceso que la democracia ofrezca. Un lenguaje claro, sencillo y transparente, es la mejor opción de comunicación”.

Invitó además a ese sector de la población a que se anime a participar en las próximas elecciones de los Consejos Municipales de Juventud que se realizarán en 1097 municipios y 33 localidades del país a finales de noviembre.

También asumió compromiso con las mujeres de Colombia. Al respecto señaló que “el Congreso de la República tiene una deuda histórica con ustedes, especialmente con aquellas que se han consagrado a la conservación y al cuidado de la vida, creo firmemente queridos compañeros congresistas que debemos saldar la deuda con las mujeres y en particular con la mujer cuidadora, aquella que se dedica al cuidado del hogar, al cuidado de adultos mayores, al cuidado de niños, incluso, al cuidado animal y al cuidado de cualquier forma de vida que haga de nuestro entorno un lugar mejor”.

Insistió en que “la agenda de los jóvenes que se han expresado en muchas ciudades del país y que debe ser abordada de manera rápida por este congreso, la matrícula cero un gran programa del gobierno y a la vez una conquista de los estudiantes, pero con solo su anuncio o la cobertura por un semestre no es suficiente, debemos ampliarla por lo menos para los próximos cinco años, buscar su financiación para que sea sostenible y a la vez responsable fiscalmente”.

Frente al diálogo social, el nuevo presidente del Senado sostuvo que el mismo requiere de su legitimidad y del respeto, “el dialogo social que demandan las diferentes expresiones de los ciudadanos en la calle para construir una agenda de concertación donde reconozcamos las diferencias regionales, económicas y políticas que nos permitan tomar el rumbo de la reconciliación a partir del debate democrático”.

Finalmente dijo que “ahora es nuestro turno de dejar un legado de superación para las nuevas generaciones y mantener así las características de personas de progreso y de bien para la construcción de una nueva sociedad, vamos a acompañar a nuestros jóvenes, con su espíritu, su corazón, su energía y creatividad para construir la Colombia que queremos. Dejemos ahora que los jóvenes sean los protagonistas”.

Los vicepresidentes

En la primera vicepresidencia fue elegida la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, mientras que para la segunda vicepresidencia el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar alcanzó 33 votos a favor y 66 votos en blanco, lo cual obligó a repetir su votación.

