La Jueza cucuteña, quien hace unos días se hizo tendencia en redes sociales porque supuestamente estaba en ropa interior, acostada y fumándose un cigarrillo mientras debatía en plena audiencia pública virtual, aseguró que es falso que estuviese semidesnuda e insistió en que sufrió un ataque de ansiedad y que por eso se tuvo que recostar.

Incluso, Polanía manifestó que desde hace varios años sufre de persecución por el contenido que publica en sus redes sociales, considerado por algunos pasado de tono, frente a lo cual aclaró que ella no es influencer y que no recibe ningún tipo de pago por lo que publica.

"Es una persecución desde hace años. Creo que ya saben mi historia, por mi forma de vestir. Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, no, uno nunca sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. Siempre ando con mi toga. Yo no estaba empelota, tenía la presión bajita, tenía un buzo", detalló en diálogo con Blu Radio.

Además, la Jueza relató que actualmente tiene una sobrecarga laboral que le ha desatado crisis y ataques de ansiedad que en ocasiones la afectan en el momento en que va a hablar, incluso, dijo que tiene las estadísticas para demostrarlo.

"Tengo una sobrecarga laboral, lo puedo demostrar con estadística, que ningún juez de la República en Colombia la tiene. A mí me tocan las audiencias preliminares con organizaciones delincuenciales. En el mes de marzo, debido a lo que precisamente ven el video no puedo abrir la boca. El cuerpo reacciona diferente, yo tengo todas las historias clínicas", dijo.

