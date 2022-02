Koaj respondió a las denuncias de acoso sexual por parte antiguas asesoras de sus tiendas

La primera denunciante fue Juana Camila Pérez, quien aseguró que los gerentes de las tiendas de Koaj, Brayan Smith Medina y Bernardo Medina, la acosaron en repetidas ocasiones.

En su relato denuncia haber sido víctima de insinuaciones, comentarios sobre su cuerpo, caricias no deseadas y a la fuerza, por parte de su jefe, Brayan Smith Medina, mientras trabajaba en la tienda Koaj, del centro comercial Gran Plaza Bosa.

“Me cogió de los brazos, me quitó el tapabocas y me quería obligar a besarlo, yo lo alejaba, lloraba y le decía que no, pero más fuerte me tomaba, me quería llevar a una parte oscura y escondida de la bodega, yo le dije que iba a hablar, lo empujé y salí corriendo”, describió.

Pérez detalló que al hacerse insostenible la situación de abuso solicitó un cambio de tienda y le fue asignada la del centro comercial Mercurio, donde su jefe, Berardo Medina, habría abusado de sus derechos laborares.

En su relato, la joven denunció que Medina la obligó a trabajar en la tienda de Koaj mientras tenía COVID-19, le impidió tener un espacio para almorzar y tomar sus medicamentos, la forzó trabajar horas extras no remuneradas e incluso llegó a insultarla delante de clientes con la amenaza de despedirla.

“No me dejaba almorzar, me hacía sacar la huella y seguir trabajando por una hora extra, por más derechos de petición que pasaba en la empresa no respondían, seguí enfermándome, al punto de depender de medicamentos”.

Lea también: Mujeres denuncian acoso sexual por parte de conductores de plataformas en Bucaramanga

La joven decidió hacer una denuncia pública mediante sus redes sociales, pues aseguró que ante su reporte las directivas de la empresa “no han hecho más que evadir los derechos de petición y reclamos que he realizado”.

Juana denunció que debido a estos abusos padece un episodio depresivo severo, trastorno de ansiedad generalizada, fibromialgia por estrés, dolor crónico y lumbago con afectación en el nervio ciático.