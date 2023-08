La advertencia de la FCF sobre el uso de la camiseta de Colombia en campañas políticas

No cabe duda que la camiseta de la Selección Colombia es una prenda que normalmente a los colombianos les gusta usar en el día a día, así no juegue especialmente una de las escuadras de la tricolor, sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol se puso seria con el tema y ahora la camiseta no podría ser utilizada en videos de internet con fines comerciales y mucho menos, en campañas políticas.

Y es que todo comenzó con la polémica que denunció el conocido influencer Dominic Wolf, en la cual expresó que la misma Federación Colombiana de Fútbol le envió una carta en la que le solicito al generador de contenido que no volviera a utilizar la camiseta de la Selección Colombia. Pero, ¿por qué?

Todo porque, al parecer, según la FCF, Wolf estaba haciendo un uso indebido de la indumentaria tricolor. Además, se le pedía al alemán que bajara de redes sociales varios de los videos en donde hizo pautas promocionales y comerciales con la camiseta puesta.

“A nuestro juicio, se está habiendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, explicó la carta.

El tema, por supuesto, no quedó, ahí, ya que en una entrevista en Blu Radio, el gerente de la FCF, Andrés Tamayo, afirmó que, en un caso parecido, “han sido varios los políticos que a lo largo de los años ha usado la camiseta”.

Esto debido a que varios candidatos, sin mencionar alguno en específico, ha utilizado también la camiseta de la Selección durante esta época de elecciones, por lo que considera que esto no debe ser así, ya que “desde el punto de vista estatutario, el fútbol debe ser apolítico”, explicó.

“Eso podrá no ser un uso comercial en sí mismo, pero es un uso en el que ellos están apalancando el signo distintivo de la Selección Colombia y de la Federación con una campaña política”, explicó Tamayo en la entrevista.

De esta manera, la advertencia fue dirigida principalmente a los candidatos que se encuentran realizando campaña electoral por las próximas elecciones regionales que se avecinan.

Así que deberán tener mucho cuidado sobre como y con qué fin utilizan la camiseta de la Selección Colombia.

Si bien el uso de la misma no quedó prohibido, sí deben pensar dos veces cuando la vayan a utilizar en eventos políticos, imágenes y videos promocionales en redes sociales, sea de contenido como Dominic Wolf o en campañas y reuniones políticas.

Asimismo, el director Tamayo aclaró que el aficionado común tiene el derecho de comprar la camiseta tricolor y utilizarla en su cotidianidad si así lo desea, sin ningún problema.