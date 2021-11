Ante los señalamientos de una presunta entrada de $560 millones de una compañía del polémico empresario Carlos Mattos a su campaña, el presidente Iván Duque aseveró que los dineros en la campaña fueron manejados con transparencia.

"La campaña nuestra fue manejada de manera impecable por Luis Guillermo Echeverry. Ahí no se recibieron donaciones de empresas, solo personas naturales y con un límite claro. (...) Para la segunda vuelta no recibimos un solo peso de ningún particular, se financió todo con reposición de votos", afirmó el jefe de Estado a periodistas.

Agregó el mandatario en este sentido que "los partidos, que son entidades totalmente distintas a las campañas y son personalidades jurídicas distintas, pueden recibir recursos. Esos deben ser registrados y deben estar en todos los reportes de gasto. (...) Yo lo que espero es que el partido pueda mostrar lo que recibió de los patrocinadores . No recibimos recursos de empresas ni mucho menos por parte del partido recursos distintos a los que la ley permite que se gasten".

Mattos se encuentra en proceso de solicitud de extradición desde España por un supuesto soborno a un juez en medio de un pleito de la compañía Hyundai.