La ingeniera aeroespacial es una de las cuatro elegidas por la Comisión para la Equidad de la Mujer del Legislativo para recibir la distinción que exalta la labor de estas colombianas que están "liderando escenarios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres", según indicó la comisión en un comunicado.

Junto a ella, recibirán el reconocimiento la también vallecaucana Nancy Fernández, productora de cine y socia de la empresa de contenido audiovisual 64-A Films; Sylvia Escovar, ex presidenta de la Organización Terpel; y Nadia Sánchez, líder, defensora de los derechos de las mujeres y fundadora de la fundación She Is.

Lea también: Los sueños sin límites de la colombiana Diana Trujillo en la NASA.

"El trabajo y experiencia de estas mujeres es una profunda fuente de inspiración para nosotros y un referente para todas las mujeres y niñas de Colombia. A través de la Orden Policarpa Salavarrieta queremos exaltar su labor y destacarlas como modelos de rol", resaltó la representante a la Cámara Catalina Ortiz, quien postuló a las galardonadas.

El acto de conmemoración del Día de la Mujer y la entrega del reconocimiento se llevará a cabo en el Capitolio Nacional del Congreso, el próximo lunes 8 de marzo, a partir de las 4:00 p.m.

Además: En 2.450% aumentaron las búsquedas en Google sobre Diana Trujillo.

La comisión recordó además que en fecha "es para recordar que somos más del 51 % de la población y además poner la lupa en aquello que hemos logrado y, más aún, llamar la atención sobre lo que nos falta para avanzar como sociedad para que tanto hombres como mujeres, en sus particularidades e identidades, gocen efectivamente de la igualdad de oportunidades, tratos y derechos humanos".

Indicaron que este año para conmemorar este día de una manera diferente se decidió que la semana del 22 al 26 de marzo el Congreso sesionará con proyectos de ley exclusivamente sobre mujer y equidad de Género.

Además, "el 24 de marzo nos uniremos todos los congresistas a esta conmemoración en la #PlenariaMujer de Cámara de Representantes y Senado de la República".

Las congresistas invitaron a los Concejos y Asambleas a que dediquen una sesión del mes para dejar constancia sobre la situación de las mujeres en los territorios y plantear proyectos de acuerdo u ordenanzas relacionadas con derechos de las mujeres y equidad de género, así como realizar un debate político sobre los programas y proyectos en esta área, incluidos en los planes de desarrollo.