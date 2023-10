Las declaraciones de Iván Duque Márquez se dan luego de que se agudizara la crisis diplomática entre Colombia e Israel, por los pronunciamientos en redes que ha tenido el presidente Gustavo Petro condenando las acciones israelíes contra Gaza.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cual es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo", dijo el jefe de Estado luego de que el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, anunciara que el Estado suspenderá las ayudas en materia de seguridad.