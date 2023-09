La drogaron en Cartagena y le robaron $7 millones

La víctima accedió sin problemas, solo con la petición de las mujeres, a quienes les entregó $7 millones. Esta charló con las desconocidas sin problemas y dice que nunca sintió miedo.

Tampoco se opuso a los pedidos de las desconocidas ni sospechó que estaba bajo los efectos de la escopolamina (en el 2023, a corte de junio, la Policía registró 25 casos de personas drogadas con escopolamina).

Pero, ¿por qué muchas de las víctimas de la escopolamina no caen en cuenta de que están drogadas? Esta droga, también conocida como ‘burundanga’ o ‘la droga de la sumisión’, es una sustancia con efectos devastadores en el cuerpo y la mente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la escopolamina puede tener consecuencias graves y pasar desapercibida para algunas personas, lo que aumenta su peligrosidad.

El caso

Aunque han pasado casi dos semanas, a Lucía* todavía le causa terror salir a la calle sola. Ella fue víctima de un atraco en el que la drogaron y la sometieron a la voluntad de sus agresores.

Ocurrió el pasado miércoles 30 de agosto en Bocagrande, a plena luz del día, en una zona concurrida y, advierte, bajo una modalidad bien estudiada.

Eran las 11:30 de la mañana. Acudió a un supermercado a retirar dinero y al salir fue abordada por una mujer que le preguntó por una dirección.

“Yo estaba en el semáforo de la tercera avenida cuando se apareció una mujer morena, muy bien vestida, de rostro fileño, y me pregunta que si yo puedo llevarla a la Casa de los Abogados. Le dije que quedaba en la cuarta avenida, pero me pidió que la acompañara porque no la encontraba. En eso llega otra mujer y dice que la ayude. Yo en ese momento no pensé en nada malo, pero allí me echaron escopolamina”, relata.

Desde entonces, dice Lucía, perdió su capacidad para analizar lo que le ocurría y pasó tres horas junto a las mujeres que le robaron $7 millones.

Una de las mujeres le aseguró que buscaba ayuda porque se había ganado una lotería. En el camino se desviaron a una notaría, en donde supuestamente les dijeron que para retirar el premio necesitaban mostrar solvencia económica.

“Supuestamente la mujer que se ganó la lotería era panameña y no tenía ninguna identificación porque trabajaba en La Guajira y allá los jefes les quitaban los pasaportes. Me dijeron que mostráramos $38 millones, pero yo les dije que no tenía esa plata”, cuenta.

Le propusieron ir al banco a retirar dinero. Mientras esperaban a que la entidad abriera tras el receso del mediodía, la llevaron a almorzar a un restaurante.

“Hablamos como si fuéramos amigas, en ningún momento sentí miedo, en ningún momento sentí nada. Era una conversación normal, unas personas normales, como buenas personas, sin amenazas de ninguna clase ni nada”.

Tras esperar casi dos horas, acudieron al banco y Lucía retiró $7 millones. Una de las mujeres la acompañaba y la otra esperaba afuera.

“Cuando salí, la mujer me arrebató el dinero y salió corriendo. La otra ya no estaba afuera. Entonces yo, todavía afectada por la escopolamina, me fui para la notaría porque creí que las iba a encontrar allá. Pero no había nadie. Me fui para mi casa, llegué enjuagada en sudor y poco a poco fui cayendo en cuenta de que me habían atracado. Le dije a mi esposo, empecé a temblar, a llorar y a tener ganas de vomitar. Me tomaron la presión y la tenía alta y cuando llegaron los del servicio de ambulancia nos dijeron que eran los efectos de la escopolamina”, cuenta.